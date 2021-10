Twitter Spaces est désormais ouvert à tous, quel que soit le nombre de followers

Twitter déploie maintenant Spaces pour tous ceux qui souhaitent héberger leur propre salle de discussion audio, après près d’un an d’expérimentation du service.

La possibilité d’héberger un Espace est disponible sur les téléphones iOS et Android. Avant le dernier changement, la fonctionnalité n’était accessible qu’aux personnes comptant plus de 600 abonnés. La nouvelle mise à jour signifie que vous pouvez désormais héberger votre propre session audio en direct, quel que soit le nombre d’abonnés Twitter que vous avez.

le moment est venu : nous déployons maintenant la possibilité pour tout le monde sur iOS et Android d’héberger un espace si c’est votre premier hébergement, bienvenue ! voici un rappel sur la façon dont pic.twitter.com/cLH8z0bocy – Espaces (@TwitterSpaces) 21 octobre 2021

L’annonce par Twitter de l’expansion de Spaces est également accompagnée d’un tutoriel rapide sur la création d’un Space. Si c’est la première fois que vous hébergez une salle de discussion audio en direct, appuyez simplement sur le bouton Composer.

Avant de rendre Spaces accessible à tous, Twitter travaillait dur pour étendre les capacités de la fonctionnalité. Il a récemment ajouté la possibilité d’ajouter jusqu’à deux co-hôtes et jusqu’à dix conférenciers, ce qui est particulièrement utile pour les grands événements.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Plus tôt cette année, Twitter a également étendu ses options de monétisation pour les créateurs avec des espaces payants, qui leur permettent de vendre des billets pour leur prochain événement audio uniquement. La société a également lancé un programme d’accélération plus tôt ce mois-ci destiné à aider les créateurs Spaces nouveaux et existants à élargir leur audience.

Spaces est né de l’intention de Twitter de s’en prendre à Clubhouse, qui a gagné en popularité au plus fort de la pandémie. Il a commencé comme une plate-forme sur invitation uniquement avant de devenir largement disponible en juillet, battant Twitter au poing en permettant à chacun d’héberger sa propre salle de discussion audio en direct.

Nouveau sur Peacock

Voici les meilleures émissions sur Peacock en ce moment

Le service de streaming Peacock de NBC offre aux abonnés un accès à une tonne de contenu gratuit et premium. Avec tant de choix, nous avons dressé une liste des meilleurs spectacles de paon disponibles pour votre plus grand plaisir ce week-end !