Twitter supprime la coche bleue vérifiée du compte personnel du vice-président Venkaiah Naidu, la restaure plus tard

Twitter: Le site de microblogging Twitter a supprimé et restauré plus tard le badge de vérification de la coche bleue du compte personnel du vice-président indien M Venkaiah Naidu, montrant que l’entreprise supprimerait le badge quelle que soit l’importance du poste qu’occupe la personne si son compte n’est pas répondant aux exigences du badge de vérification. Le badge a été brièvement retiré de la poignée @MVenkaiahNaidu apparemment en raison de “l’inactivité”. Le compte Twitter officiel du vice-président indien, @VPSecretariat, est resté vérifié.

Le badge de vérification de Twitter permet aux autres utilisateurs de connaître l’authenticité d’un compte créé dans l’intérêt public, et pour cela, le compte doit être remarquable, authentique et actif. Il aide les utilisateurs à être sûrs de l’identité d’un compte et de la personne qui l’exécute.

Le badge de vérification de l’identifiant personnel du vice-président Naidu avait été supprimé car son compte était inactif. La société a déclaré que le compte n’avait vu aucune activité depuis juillet 2020. Cependant, après que le badge a été retiré de la poignée personnelle de VP, plusieurs utilisateurs de Twitter ont partagé des captures d’écran de comptes qui continuaient d’avoir une coche bleue même si plus d’un an s’était écoulé depuis qu’ils étaient actifs.

Cependant, le badge de vérification de la poignée a maintenant été restauré.

Étant donné qu’un compte doit être remarquable, actif et authentique pour être vérifié, conformément à la politique de Twitter, la société détient le droit de supprimer le badge de vérification d’un compte sans préavis si le pseudo du compte change, si le compte devient incomplet ou inactif ou le titulaire du compte n’est plus à la position pour laquelle son compte a été vérifié et n’est pas non plus en mesure de répondre aux exigences de vérification après avoir libéré la position. En dehors de cela, les comptes vérifiés que l’entreprise estime avoir enfreint de manière répétée et grave les règles de Twitter entraîneraient une suspension immédiate du compte.

