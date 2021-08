Twitter suspend Allie Beth Stuckey pour avoir dit que l’haltérophile trans est un homme ⋆ 10z viral

Twitter a temporairement suspendu la commentatrice Allie Beth Stuckey jeudi pour avoir déclaré qu’un haltérophile transgenre était un homme.

La plate-forme de médias sociaux a déclaré à Stuckey qu’elle avait enfreint leurs règles contre les “conduites haineuses” lorsqu’elle a tweeté à propos de l’haltérophile transgenre Laurel Hubbard, déclarant: “L’échec de Hubbard à l’événement ne rend pas son inclusion juste. C’est toujours un homme, et les hommes ne devraient pas rivaliser avec les femmes en haltérophilie.

“Quelle est cette citation d’Orwell”, a demandé Stuckey dans un post Instagram. « Quelque chose à propos de plus les gens s’éloignent de la vérité, plus les gens détesteront ceux qui la disent ? »

Stuckey a été temporairement suspendu pendant 12 heures et autorisé à revenir sur Twitter vendredi matin.

Bonjour. Je sors de la prison de Twitter. Les hommes restent des hommes. Merci. – Allie Beth Stuckey (@conservmillen) 6 août 2021

“N’oubliez pas que vous pouvez menacer, doxer, harceler, publier du porno, diffuser de la propagande chinoise et tweeter en tant que membre d’un régime terroriste ici sur Twitter, mais vous ne pouvez pas appeler un homme ‘il’ parce que c’est ‘promouvoir la violence’. Stuckey a tweeté vendredi matin.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de la Daily Caller News Foundation.

La politique de « conduite haineuse » de la plate-forme interdit aux utilisateurs de promouvoir « la violence contre ou d’attaquer ou de menacer directement d’autres personnes sur la base de la race, l’origine ethnique, l’origine nationale, la caste, l’orientation sexuelle, le sexe, l’identité de genre, l’appartenance religieuse, l’âge, le handicap ou maladie grave.”

La plate-forme de médias sociaux encourage les utilisateurs à signaler les tweets qui violent sa politique.

“Nous reconnaissons que si les gens subissent des abus sur Twitter, cela peut compromettre leur capacité à s’exprimer”, a déclaré la plate-forme. « La recherche a montré que certains groupes de personnes sont ciblés de manière disproportionnée par des abus en ligne. »

“Ceci comprend; les femmes, les personnes de couleur, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres, les homosexuels, les intersexes, les personnes asexuelles, les communautés marginalisées et historiquement sous-représentées », indique la politique de Twitter. « Pour ceux qui s’identifient à plusieurs groupes sous-représentés, les abus peuvent être plus courants, de nature plus grave et plus nocifs. »

