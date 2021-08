Twitter suspend définitivement le compte de Steve Bannon 0:40

(CNN Affaires) – Twitter a suspendu définitivement un compte appartenant à l’ancien stratège en chef de la Maison Blanche Steve Bannon après avoir suggéré jeudi matin que le Dr Anthony Fauci et le directeur du FBI Christopher Wray devraient être décapités. Ses commentaires ont été faits dans une vidéo publiée sur ses comptes Facebook, YouTube et Twitter.

Bannon a faussement affirmé que le président Trump avait été réélu, même si plusieurs États clés étaient encore trop serrés pour projeter un vainqueur, et a déclaré qu’il devrait licencier à la fois Fauci et Wray.

Puis il a dit qu’il irait plus loin : “Je mettrais des têtes sur des piques. D’accord. Je les mettrais aux deux coins de la Maison Blanche comme un avertissement aux bureaucrates fédéraux. Soit vous acceptez le programme, soit vous partez.”

Non seulement Twitter, la vidéo était sur Facebook et YouTube

Les commentaires sont venus lors d’une diffusion en direct de l’émission en ligne “War Room: Pandemic” de Bannon.

La vidéo a été diffusée en direct sur la page Facebook de Bannon pendant environ 10 heures jeudi et avait été visionnée près de 200 000 fois avant que Facebook ne la supprime, citant sa politique d’incitation à la violence. CNN a contacté Bannon pour commentaires.

Plus tôt jeudi, YouTube a supprimé la vidéo pour violation de sa politique contre “l’incitation à la violence”. Twitter a déclaré avoir suspendu définitivement le compte de podcast “War Room” de Bannon pour avoir glorifié la violence.

Les commentaires de Bannon sont venus alors que d’autres partisans du président Trump ont également utilisé une rhétorique violente et militariste pour étayer les affirmations non fondées de Trump selon lesquelles il y a une élection truquée et pour condamner ses opposants politiques présumés.

Autres cas

Dans un tweet jeudi, Donald Trump Jr. a demandé à son père “de déclarer la guerre tous azimuts pour cette élection”.

“Il est temps de nettoyer ce gâchis et d’arrêter de ressembler à une république bananière!”

Trump Jr. a également répété plusieurs allégations non fondées portant atteinte à l’intégrité de l’élection dans le tweet, qui a été qualifié par Twitter de “contesté et pourrait être trompeur”.

Au cours de la campagne, il avait promu des affirmations non fondées sur des élections truquées pour recruter une “armée” pour son père, comme CNN l’a précédemment rapporté.

CNN a contacté un porte-parole de Trump Jr. pour commentaires.

Jeudi également, Facebook a fermé un groupe pro-Trump appelé “Stop The Steal”, qui rassemblait des centaines de milliers de membres et coordonnait des manifestations visant à remettre en cause la légitimité de l’élection.

Certains membres du groupe ont publié des articles sur une guerre civile et la rébellion contre le gouvernement si Trump perdait les élections, selon un rapport de l’Institute for Strategic Dialogue (ISD), un groupe de réflexion basé à Londres qui surveille l’extrémisme.

“Donc s’ils le donnent à Joe, comment allons-nous renverser le gouvernement ?”, a demandé un membre du groupe dans un post.

Possibilité de violence

L’analyste de l’ISD, Ciaran O’Connor, a déclaré que bien que de tels messages puissent être hyperboliques, les groupes Facebook peuvent être utilisés pour coordonner des manifestations ou des événements hors ligne qui pourraient devenir violents.

“Il était possible que ce groupe devienne un centre de comportements potentiellement violents”, a déclaré O’Connor.

L’un des administrateurs du groupe “Stop the Steal”, Dustin Stockton, a déclaré à CNN qu’il n’avait vu aucun message au sein du groupe “appelant à la violence en dehors de ce qui est une hyperbole politique commune”.

Il a déclaré que la suppression de la page par Facebook était “mal placée et devrait être restaurée immédiatement”.

Un porte-parole de Facebook a déclaré à CNN: “Conformément aux mesures exceptionnelles que nous prenons pendant cette période de stress accru, nous avons éliminé le groupe” Stop the Steal “, qui créait des événements du monde réel.”

Le porte-parole a ajouté : “Le groupe s’est organisé autour de la délégitimation du processus électoral et nous avons vu des appels à la violence inquiétants de la part de certains membres du groupe”.

Sol fertile

Les chercheurs affirment que la controverse sur le décompte des voix est un terrain particulièrement fertile pour que les extrémistes diffusent leurs messages.

« Une élection contestée crée les conditions idéales pour que les extrémistes créent le chaos, sement la division et tentent de saper nos institutions démocratiques », a déclaré Oren Segal, vice-président du Centre ADL pour l’extrémisme. « Tous ces éléments sont des objectifs fondamentaux pour les mouvements extrémistes à tous les niveaux. »

Même si les commentaires de politiciens influents n’appellent pas directement à la violence, les symboles de guerre et les références voilées peuvent valoriser la violence et potentiellement inciter les gens à agir, a déclaré Cynthia Miller-Idriss, directrice du Polarization Research and Innovation Lab et de l’extrémisme à l’Université américaine. .

Il a déclaré que les commentaires du président Trump lors de son premier débat avec Biden, dans lequel il avait dit au groupe d’extrême droite Proud Boys de “prendre du recul et d’attendre”, par exemple, auraient pu être perçus comme un appel à l’action, quelle que soit leur intention.

Zachary Cohen et Mallory Simon de CNN ont contribué à cet article.