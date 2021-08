Twitter suspend le compte officiel du Congrès et les comptes de plusieurs chefs de parti pour violation des règles

La Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (NCPCR) avait écrit à Twitter pour agir contre le compte de Rahul Gandhi.

Quelques jours après la suspension du compte de Rahul Gandhi pour violation des règles, les pseudonymes de plusieurs dirigeants du Congrès et du parti ont été bloqués par Twitter aujourd’hui. Les comptes qui ont été bloqués incluent le pseudonyme officiel de l’INC, le pseudonyme officiel du Comité du Congrès régional de Mumbai, le secrétaire général de l’AICC Ajay Maken, le whip du parti à Lok Sabha Manickam Tagore, le responsable de l’Assam et ancien ministre de l’Union Jitendra Singh, le porte-parole du Congrès Randeep Singh Surjewala, et le président du Congrès Mahila, Sushmita Dev. Cette décision intervient après que le compte Twitter de Rahul Gandhi a été suspendu pour avoir enfreint les règles de Twitter. Gandhi avait tweeté ses photos avec la famille d’un enfant de neuf ans victime d’un viol et d’un meurtre présumés à Delhi.

La Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (NCPCR) avait écrit à Twitter pour agir contre le compte de Rahul Gandhi pour violation de la vie privée d’une victime mineure qui est mandaté par les lois du pays.

Hier, Twitter avait informé la Haute Cour de Delhi qu’il avait supprimé le tweet de Rahul Gandhi et verrouillé son compte. Le HC entendait un plaidoyer contre Rahul Gandhi pour son tweet divulguant prétendument l’identité de la famille d’une victime de viol.

Le Congrès a déclaré qu’il écrirait à Twitter pour soulever des objections contre la détention des comptes. Pranav Jha, secrétaire de l’AICC en charge du département de la communication du parti, a informé de la détention des poignées. “Alors! Après Shri @RahulGandhi, le Seigneur @narendramodi Ji et Vassal @Jack & @twitter ont verrouillé @rssurjewala, @ajaymaken & @sushmitadevinc. @INCIndia enregistre sa protestation et promet de continuer le combat pour que tous soient lésés ! Nous tiendrons @AshwiniVaishnaw Ji », a-t-il déclaré.

Alors! Après Shri @RahulGandhi, le Seigneur @narendramodi Ji et Vassal @Jack & @twitter ont verrouillé @rssurjewala, @ajaymaken & @sushmitadevinc.@INCIndia enregistre sa protestation et promet de continuer le combat pour que chacun soit lésé !

Nous tiendrons @AshwiniVaishnaw Ji !! – pranav jha (@pranavINC) 11 août 2021

“La liste continue. @Twitter verrouille @JitendraSAlwar et @manickamtagore et bien d’autres. Modi Ji ne comprend-il pas que nous, @INCindia, avons l’habitude de nous battre même derrière les verrous de kaala paani ? Il pense que les verrous virtuels de Twitter nous dissuaderont de nous battre pour l’Inde ??” Il a demandé.

Le Congrès a accusé Twitter d’avoir agi contre le compte de Gandhi sous la pression du gouvernement. Selon les rapports, environ 25 comptes de divers dirigeants du Congrès ont été bloqués par Twitter jusqu’à présent.

