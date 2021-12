Twitter suspend le directeur du groupe de réflexion pro-famille après un tweet s’opposant à la « castration chimique » des enfants

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un directeur politique d’un groupe de réflexion en faveur de la famille a été temporairement suspendu de Twitter mercredi après avoir appelé les gouverneurs à soutenir une législation interdisant la castration chimique des enfants.

Jon Schweppe, qui est directeur des affaires politiques et gouvernementales à l’American Principles Project (APP), a tweeté : « Maintenant, nous espérons que les gouverneurs seront également enhardis à poursuivre la lutte contre l’idéologie du genre perverse imposée aux enfants américains en rejoignant l’Arkansas et Tennessee en interdisant la castration chimique et la mutilation chirurgicale des mineurs souffrant de dysphorie de genre. »

Le tweet de Schweppe était en réponse à un communiqué de presse publié mardi par APP qui a félicité le gouverneur Kristi Noem, RS.D., pour avoir pressé la législature de l’État du Dakota du Sud d’adopter une législation qui limiterait la participation aux sports féminins – à la fois à l’université et à la maternelle à la 12e année. niveaux — en fonction du sexe identifié sur le certificat de naissance d’un athlète.

Le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem prend la parole lors de la conférence d’action politique conservatrice CPAC au Hilton Anatole le 11 juillet 2021 à Dallas. (Brandon Bell/.)

Le tweet de Schweppe a attiré une interdiction temporaire de Twitter, qui a affirmé que son commentaire violait les « règles contre les comportements haineux », selon des captures d’écran publiées par l’organisation.

Schweppe a fait appel au géant des médias sociaux pour annuler sa suspension, mais a été refusé.

« Notre équipe d’assistance a déterminé qu’une violation a eu lieu et nous n’annulerons donc pas notre décision », a déclaré Twitter à Schweppe.

« Je ne sais pas ce qui était haineux dans ma déclaration », a déclaré Schweppe à Fox News Digital dans un communiqué. « J’appelais à la fin des violences perpétrées contre ces enfants. Un autre exemple du monde à l’envers de la gauche éveillée, où la guerre est la paix, la liberté est l’esclavage, l’ignorance est la force et protéger les enfants des abus sexuels est la violence. «

Dans cette photo d’archive du 18 septembre 2019, un écran montre le prix de l’action Twitter à la Bourse de New York. (AP Photo/Mark Lennihan, dossier)

Twitter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

La décision de Twitter contre Schweppe intervient alors que le géant des médias sociaux fait face aux critiques de certains qui prétendent qu’il réprime la liberté d’expression. APP a appelé à une solution législative à la censure des Big Tech.

Si Twitter reçoit un signalement concernant des « médias privés non autorisés » en vertu d’une politique de confidentialité révisée, il peut désormais prendre des mesures contre les images publiées sans consentement, même si l’image est « partagée sans contenu abusif explicite ». Cette décision est intervenue juste après la démission de son ancien PDG, Jack Dorsey.

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., a récemment critiqué la société pour sa nouvelle politique de confidentialité lors d’une interview avec « Fox News Primetime ».

« Nous devrions les séparer », a déclaré Hawley à propos des grandes entreprises technologiques. « En fin de compte, voici l’accord : la dernière chose dont l’Amérique a besoin, c’est d’un autre baron voleur Big Tech qui ne se soucie pas de la liberté d’expression, et c’est exactement ce que Twitter nous donne. »

Hannah Grossman de Fox News a contribué à ce rapport.