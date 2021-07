Twitter suspend le ministre indien des Communications après l’avis DMCA des PME

Twitter a temporairement démis de ses fonctions le ministre indien des Communications, Ravi Shankar Prasad, à la suite d’une demande de retrait DMCA de Sony Music, ce qui a provoqué un rejet à la fois du responsable du gouvernement et de l’industrie de la musique, étant donné que la plate-forme de médias sociaux n’a pas encore autorisé la musique.

Le ministre des Communications Ravi Shankar Prasad – qui est également ministre de l’électronique et des technologies de l’information du gouvernement indien et ministre du droit et de la justice – a récemment détaillé son incapacité (temporaire) à accéder à son compte Twitter. Selon le député de Lok Sabha (Chambre du peuple), âgé de 66 ans, l’événement “très particulier” a vu Twitter l’enfermer “pendant près d’une heure au motif qu’il y avait eu une violation” du DMCA.

Le ministre de la Communication a également joint des captures d’écran des messages que Twitter lui a envoyés, dont le premier indique d’emblée que “votre compte a été verrouillé”. À partir de là, ce message initial détaille les nuances des demandes de retrait DMCA et la réponse de Twitter au contenu prétendument contrefait, avant d’inviter le destinataire à « déverrouiller » son compte en examinant la « Politique de droit d’auteur de Twitter ».

Un deuxième message de Twitter au supérieur du gouvernement indien indique « compte déverrouillé » en haut, notant par la suite que « toute notification supplémentaire concernant votre compte peut entraîner le verrouillage de votre compte à nouveau et potentiellement sa suspension ». On ne sait pas si la plate-forme de médias sociaux a contacté Prasad avec une explication distincte, mais il a rapidement visé l’entreprise (et a remis en question le moment de l’avis de retrait) dans une série de tweets ultérieurs.

“Les actions de Twitter étaient en violation flagrante de la règle 4(8) des règles de 2021 sur les technologies de l’information (directives pour les intermédiaires et code d’éthique des médias numériques) où ils ne m’ont fourni aucun préavis avant de me refuser l’accès à mon propre compte”, a-t-il écrit. Les règles mentionnées ont été publiées fin février et englobent toutes sortes d’exigences pour les plateformes de médias sociaux ; la section spécifique à portée de main indique que les personnes suspendues devraient recevoir «une possibilité adéquate et raisonnable de contester les mesures prises», entre autres.

« De plus, au cours des dernières années, aucune chaîne de télévision ou tout point d’ancrage a fait des plaintes relatives à des violations du droit d’auteur à l’égard de ces extraits de nouvelles de mes interviews partagées sur les médias sociaux », a poursuivi le ministre. « Les actions de Twitter indiquent qu’ils ne sont pas le signe avant-coureur de la liberté d’expression qu’ils prétendent être, mais qu’ils ne s’intéressent qu’à la gestion de leur propre programme, avec la menace que si vous ne suivez pas la ligne qu’ils tracent, ils vous retireront arbitrairement de leur plate-forme. .

“Quelle que soit la plate-forme, ils devront se conformer pleinement aux nouvelles règles informatiques et il n’y aura aucun compromis à ce sujet”, a-t-il conclu.

Le député Shashi Tharoor a également été temporairement suspendu de Twitter en raison d’une demande de retrait DMCA de Sony Music, et Tharoor, en tant que président du Comité permanent du Parlement sur les technologies de l’information, a demandé à Twitter de fournir une explication formelle de la suspension (et de la détails des opérations de Twitter en vertu de la loi indienne) dans les 48 heures. « Bien que @beastoftraal est juste que le DMCA est venu de la stupidité des excès de zèle @sonymusic, » Tharoor écrit de la matière, « on peut reprocher à @Twitter pour ne pas utiliser une solution ciblée (mise en sourdine une chanson, suppression d’une vidéo) avant de recourir à l’étape extrême du verrouillage de votre compte. Surtout en ce moment. »

Mais la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) dans un communiqué a détourné le blâme de Sony Music et a profité de l’occasion pour émettre des critiques continues sur l’absence susmentionnée de Twitter d’un accord de licence avec une grande maison de disques. Il convient de noter à cet égard que la RIAA et d’autres ont appelé plus tôt cette année Twitter pour avoir prétendument omis de lutter contre “le vol généralisé d’œuvres créatives sur sa plate-forme”. De plus, Jack Dorsey’s Square a acheté Tidal de Jay-Z dans le cadre d’un accord de près de 300 millions de dollars en mars.

“Contrairement à d’autres plateformes de médias sociaux, dont Facebook et YouTube, Twitter n’a pas pris de licence pour le contenu musical”, a réitéré un représentant de l’IFPI au Times Group’s Economic Times. «En conséquence, l’IFPI travaille au nom de ses maisons de disques membres et de leurs artistes pour informer la plate-forme lorsque nous pensons que du contenu a été téléchargé sans l’autorisation des titulaires de droits.

“Nous pensons que le meilleur moyen d’éviter ces situations à l’avenir est que Twitter prenne une licence pour le contenu téléchargé sur sa plate-forme”, a poursuivi le supérieur. “Cela garantirait – comme pour les autres plates-formes – que les utilisateurs sont libres de télécharger et d’apprécier du contenu musical en sachant que les auteurs-compositeurs, artistes et producteurs indiens sont équitablement récompensés.”

Facebook a dévoilé des vidéos musicales sous licence en juillet 2020, peu de temps avant de signer les licences de jeux de grandes marques (contrairement à Twitch d’Amazon), et la plate-forme a fait appel à TuneCore il y a deux semaines en tant que deuxième distributeur indépendant (aux côtés de DistroKid) pour le tout nouveau Indépendant. Programme d’artiste.