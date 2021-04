Twitter suspend Marjorie Taylor Greene après qu’elle tweete ‘Il est ressuscité! Joyeuses Pâques!’ ⋆ 10z viral

La représentante américaine Marjorie Taylor Greene (R-GA) a été suspendue par Twitter ce matin, peu de temps après avoir tweeté «Il est ressuscité», quelque chose dit par des milliards de chrétiens pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ.

Dans son message à Greene, Twitter n’a pas noté l’infraction qu’elle avait commise, cependant, de nombreux experts et Greene elle-même ont noté que l’action s’était produite peu de temps après avoir tweeté «Il est ressuscité» le matin de Pâques. Twitter a simplement informé Greene: «Nous avons déterminé que vous avez enfreint les règles de Twitter, nous avons donc temporairement limité certaines des fonctionnalités de votre compte.»

Sur Gab, Greene a écrit: «Après avoir tweeté,« Il est ressuscité! Joyeuses Pâques! » J’ai été suspendu ce matin pendant 12 heures! Était-ce ma foi chrétienne? Ma demande sans fin pour mettre fin au meurtre de la création de Dieu dans l’utérus? Est-ce mon combat pour protéger notre plus grand droit de nous défendre, de venir les prendre? Ma volonté de tirer Fauci? Peut-être mon combat pour arrêter les passeports vaccinaux obligatoires? Ou que diriez-vous d’appeler Ilhan Omar?

«Ou vraiment… me battre avec chaque once de mon corps pour sauver l’Amérique et arrêter le socialisme !!! Message à Big Tech: Je ne m’arrêterai JAMAIS !!! Vous ne pouvez pas me faire taire. Tu ne peux pas m’arrêter. Les gens sont avec moi. Et il en va de même pour les plus grands conservateurs, en particulier le président Trump !!! » Greene a ajouté.

Twitter a précédemment suspendu Greene à plusieurs reprises, le plus récemment alors que la Chambre des représentants débattait de son expulsion du Congrès. Twitter a admis plus tard que l’action avait été prise par erreur, cependant, pas avant que Greene n’ait été incapable d’utiliser la plate-forme pour se défendre contre les accusations portées par les démocrates et les premiers républicains anti-américains.

Lien source