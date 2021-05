Twitter suspend son nouveau programme de vérification publique après seulement une semaine

À peine une semaine après la relance du programme, Twitter a annoncé aujourd’hui qu’il n’acceptait plus les demandes de vérification. La société promet de rouvrir les demandes prochainement, mais aucun autre détail n’est actuellement disponible.

Twitter a officiellement relancé son programme de vérification la semaine dernière après une interruption de plusieurs années. Le nouveau programme permet aux utilisateurs de demander une vérification via leur profil, Twitter décrivant six catégories différentes d’utilisateurs éligibles à la vérification:

Gouvernement Entreprises, marques et organisations Organisations de presse et journalistes Divertissement Sports et jeux Activistes, organisateurs et autres personnes influentes

Twitter se concentre sur trois objectifs principaux avec son nouveau programme de vérification: la transparence, la crédibilité et la clarté. Le réseau social dit que pour être vérifié, l’utilisateur doit être remarquable, authentique et actif

Mais il semble que Twitter ne soit pas tout à fait préparé pour le volume de demandes de vérification qu’il a fini par recevoir. En tant que tel, l’entreprise suspend temporairement le programme pendant qu’il joue au rattrapage.

«Nous roulons dans les demandes de vérification», a écrit Twitter dans un communiqué aujourd’hui. “Nous devons donc faire une pause pour en accepter d’autres pour le moment pendant que nous examinons celles qui ont été soumises.” La société a promis de rouvrir les demandes «bientôt», mais aucun calendrier officiel n’a été donné.

