Twitter suspend temporairement l’attaché de presse de Ron Desantis .

Twitter a temporairement suspendu Christina Pushaw, attachée de presse du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Pushaw a été suspendu à la plate-forme pendant douze heures.

Dans une série de suspensions récentes, Twitter a suspendu plusieurs conservateurs de premier plan pour la même durée.

Au cours des dernières semaines, les commentateurs conservateurs notables Erick Erickson et Allie Beth Stuckey ont tous deux été suspendus de Twitter après avoir déclaré que l’olympienne transgenre Laurel Hubbard était “encore un homme”.

Liz Harrington, porte-parole en chef de Trump, a également été suspendue après avoir tweeté que les élections de 2020 avaient été volées.

Certains notent déjà l’hypocrisie, déclarant que Twitter n’a pas dit à Pushaw pourquoi elle a été suspendue.

“Christina Pushaw, l’attachée de presse de Ron DeSantis, a été suspendue par Twitter pendant 12 heures et a reçu cet avis pour “violation de leurs règles”. Ils ne lui diront pas pourquoi. Pendant ce temps, les talibans continuent de tweeter librement », a tweeté le créateur de contenu conservateur Caleb Hull.

“Life hack: si vous ne voulez pas risquer d’être suspendu sur Twitter, indiquez simplement dans votre biographie que vous faites partie des talibans”, a-t-il ajouté, faisant référence au prétendu porte-parole des talibans qui a toujours un compte actif sur Twitter. .

Le compte Twitter @Zabehulah_M33, se décrit comme le «[o]Compte Twitter officiel du porte-parole de l’Émirat islamique d’Afghanistan, Zabihullah Mujahid.

