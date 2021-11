Twitter suspend un scientifique pour ses tweets COVID : rapport

Un scientifique qui remet régulièrement en question le récit dominant sur la pandémie de COVID-19 a déclaré qu’il avait été temporairement banni de Twitter.

Tony Heller est un géologue et ingénieur qui utilise les « mêmes compétences et techniques pour analyser les allégations de la science du climat » qu’il utilise en science et en ingénierie. En tant que scientifique, Heller a été sceptique quant aux affirmations paniquées de la gauche selon lesquelles le changement climatique détruira bientôt le monde.

Depuis le début de la pandémie, Heller a contesté le récit de la gauche sur COVID-19 et fait valoir que les non vaccinés ne sont pas les principaux responsables de sa propagation.

« Les projections et les prédictions des universitaires ne sont pas de la science – ce sont de la propagande », a-t-il tweeté.

Un récent tweet de Heller a été qualifié de « trompeur » et les utilisateurs n’ont pas pu laisser de commentaires sous le tweet ou le partager.

« Le but revendiqué des passeports vaccinaux est d’empêcher la propagation du virus, mais les personnes vaccinées sont plus susceptibles d’être infectées que non vaccinées », a-t-il tweeté. « Si le gouvernement faisait cela pour la santé publique, il bloquerait les vaccinés au lieu des non vaccinés. »

Heller a déclaré avoir simplement cité une étude du gouvernement britannique qui suggérait que les personnes vaccinées de plus de 30 ans étaient plus souvent testées positives pour COVID que les personnes non vaccinées.

Heller a déclaré que son compte avait été verrouillé pendant sept jours pour « violation des règles de Twitter ». Bizarrement, la plate-forme aurait déclaré que le compte était verrouillé pour avoir enfreint les règles relatives aux informations de profil personnel, telles que le nom, la biographie, l’emplacement et le nom d’utilisateur.

Heller a déclaré que YouTube l’avait censuré à plusieurs reprises pour ses opinions sur COVID et le vaccin.

