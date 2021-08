Twitter teste de nouvelles balises de sujet dans les espaces pour améliorer la découverte

in

Avec Twitter cherchant à mettre davantage l’accent sur ses espaces audio, avec l’ajout d’un onglet dédié et de nouveaux outils de mise en évidence, la plate-forme se concentre également sur l’amélioration de la découverte des espaces et sur la garantie que chaque utilisateur est alerté de l’audio en cours le plus pertinent. chats, alignés sur leurs intérêts spécifiques.

Dans cette optique, Twitter teste actuellement une nouvelle option qui permettrait aux hôtes d’espaces d’ajouter des balises de sujet à leur espace, contribuant ainsi à maximiser la portée.

???? Nous travaillons à faciliter le partage et la découverte des Espaces qui vous intéressent. Voici un prototype construit par l’un de nos ingénieurs @linukxxx, d’un moyen pour les hôtes d’étiqueter leurs Espaces avec des sujets Twitter. pic.twitter.com/qpUNcQ0ZBs – Kim (@kim_yle) 11 août 2021

Comme vous pouvez le voir dans ce premier exemple, lors de la création d’un espace, les hôtes pourront bientôt ajouter jusqu’à trois sujets liés à la discussion, ce qui mettra ensuite cet espace en évidence auprès des utilisateurs intéressés par ces sujets.

Voici un aperçu d’une version plus avancée du processus de sélection des sujets :

Cela pourrait s’avérer être une étape clé – car comme les gens trouvent avec la diffusion en direct, tout en donnant à chacun la capacité de diffuser à tout moment peut avoir des avantages majeurs en termes de connexion et d’engagement, une fois que tout le monde peut diffuser, la qualité globale se dilue très rapidement, et il peut être difficile pour les gens de passer au crible le flot d’émissions afin de trouver quelque chose de pertinent dans l’expérience.

C’est l’une des principales critiques adressées à Clubhouse ces derniers temps, à savoir que l’expansion progressive de l’accès aux applications a conduit à un afflux de salles, ce qui a rendu presque impossible la recherche d’émissions pertinentes et de qualité dans l’application.

Les espaces de Twitter courent le même risque, et même s’il devra également s’appuyer sur des algorithmes pour mettre en évidence les espaces les plus pertinents pour chaque utilisateur, l’ajout de sujets pourrait être un autre moyen de filtrer le flux et de passer au crible les meilleures discussions en direct pour se connecter. n’importe quand.

C’est en fait là que Facebook et Reddit pourraient finir par gagner avec leurs outils audio en direct. Facebook a fait des groupes son focus pour les discussions audio, ce qui signifie qu’ils sont confinés aux zones de discussion pour lesquelles chaque utilisateur a déjà exprimé un intérêt, tandis que Reddit fait de même, avec des salles audio attachées à des communautés subreddit spécifiques.

Cela pourrait aider à garder leurs recommandations audio sur le sujet et pertinentes pour chaque utilisateur individuel, tandis que Twitter et Clubhouse ont opté pour la voie plus générale, augmentant le potentiel de découverte pour chaque chat, mais aussi, entraînant davantage de problèmes d’offre excédentaire, une augmentation de la besoin d’un tri efficace.

Peuvent-ils le faire? Chaque application peut-elle créer un modèle de pertinence pour les diffusions audio qui maximisera l’engagement en alertant les utilisateurs intéressés sur les espaces et les salles d’intérêt ?

Sur la base de l’histoire, ce ne sera pas une tâche simple, et si les algorithmes de recommandation de sujet actuels de Twitter sont quelque chose à faire, je ne m’attendrais pas à grand-chose.

Mais peut-être qu’en fournissant une sélection manuelle de sujets dans Spaces, cela pourrait l’aider à affiner les listes et à mettre en évidence des discussions plus pertinentes pour chaque utilisateur, ce qui l’aiderait également à mieux remplir son prochain onglet Spaces, qui devrait être lancé sous peu dans l’application.