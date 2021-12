Twitter teste de nouvelles façons d’ajouter des étiquettes d’avertissement aux tweets, onglet Explorer de type TikTok repensé

Twitter déploie de nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs peuvent tester. L’un d’eux est la possibilité d’appliquer des avertissements ponctuels aux photos et vidéos tweetées. Selon le compte de sécurité de Twitter, l’application teste « une option pour certains d’entre vous d’ajouter un avertissement unique aux photos et vidéos que vous tweetez pour aider ceux qui pourraient vouloir l’avertissement ».

Avant le début de ce test, les utilisateurs devaient affirmer que tous leurs tweets étaient sensibles. Désormais, ils ne pourront étiqueter que certains des tweets comme sensibles pour certains publics.

Lorsque vous ajoutez une image, par exemple, cliquez sur les trois points, puis sur le petit drapeau dans le coin inférieur droit et cochez la case qui correspond le mieux à votre contenu : « Nudité », « Violence » ou simplement « Sensible ».

Le Verge note :

Si vous ne signalez pas le contenu lorsque vous publiez du matériel sensible, Twitter – comme il l’a déjà fait – s’appuiera sur les rapports des utilisateurs pour décider si votre contenu doit ou non comporter un avertissement. En plus de son expérience d’avertissement de contenu, Twitter a annoncé qu’il essayait une manière « humaine d’abord » de gérer le processus de signalement. Au lieu de demander à l’utilisateur quelles règles le tweet enfreint, il donnera à l’utilisateur la possibilité de décrire ce qui s’est exactement passé, et sur la base de cette réponse, il déterminera une violation spécifique.