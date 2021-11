Twitter teste de nouvelles icônes d’applications thématiques pour les vacances

Les abonnés à Twitter Blue pourraient bientôt avoir de nouvelles fonctionnalités festives à essayer, avec un nouvel ensemble d’icônes d’applications découvertes dans le code back-end de l’application, alignées sur les tendances saisonnières.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, partagées par le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, les nouvelles icônes se rapportent aux saisons (rangée du haut) et aux fêtes de fin d’année.

Il existe également des icônes sur le thème de Kwanzaa.

Les icônes d’application variables sont l’une des fonctionnalités mineures de Twitter Blue, le programme d’abonnement de 2,99 $ par mois de la plate-forme qui permet aux utilisateurs Twitter les plus dévoués d’accéder à une gamme de fonctionnalités de tweet supplémentaires.

L’offre initiale de Twitter Blue, mise à la disposition des utilisateurs canadiens et australiens en juin, se concentrait sur « annuler un tweet » comme élément clé, qui vous permet de retirer un tweet dans les 30 secondes suivant l’envoi, ce qui aide à détecter toute erreur.

En dehors de cela, de nombreuses autres options de Twitter Blue (mode lecteur, dossiers de signets) semblaient assez bas et pas trop attrayantes – mais ensuite, avec le lancement étendu du programme aux utilisateurs américains plus tôt ce mois-ci, Twitter a également ajouté une annonce -des articles gratuits, des articles de premier plan et des éléments supplémentaires qui en ont fait une considération plus précieuse.

Les icônes d’applications variables, comme indiqué, constituent une partie plus petite de l’offre globale de Twitter Blue, mais certaines personnes apprécieront néanmoins la possibilité de donner à leur icône un nouveau skin, et peut-être aussi de lui donner une nouvelle sensation dans leurs listes d’applications.

Si cela vous ressemble, vous pouvez vous attendre à voir ces nouvelles icônes colorées arriver bientôt, et pour 2,99 $ US, vous pouvez passer la vôtre à celle que vous voulez.