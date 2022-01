Twitter teste de nouvelles invites de recherche au-dessus du flux principal dans l’application

Voici une nouvelle expérience Twitter relativement petite, mais potentiellement utile. Aujourd’hui, Twitter a lancé un test qui verra vos options de recherche de tweets ajoutées à la page d’accueil principale de l’application, facilitant ainsi la recherche sur la plate-forme sans avoir à passer à l’onglet Explorer.

Recherche sur l’onglet Accueil, allons-y Test maintenant sur iOS : certains d’entre vous verront une nouvelle barre de recherche ou ???? sur l’onglet Accueil pour rechercher facilement sur Twitter dès que vous ouvrez l’application. pic.twitter.com/2B40tlf62A – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 10 janvier 2022

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples, Twitter teste deux variantes du format, avec une barre de texte de recherche complète en haut de la chronologie principale et une icône en forme de loupe plus petite à côté des paramètres de votre chronologie.

Attendez une seconde, je vous entends dire, Twitter n’a-t-il pas déjà une option de recherche sur la page principale ?

Non, ce n’est pas le cas – pour effectuer une recherche dans l’application, vous devez passer à l’onglet dédié « Explorer », où vous avez une barre de requête de recherche en haut de l’écran.

Le fait de pouvoir effectuer des recherches à partir de l’écran d’accueil incitera-t-il davantage de personnes à le faire ? Peut-être. Il est difficile de voir que cela fait une énorme différence dans le comportement des utilisateurs, mais potentiellement, en incitant simplement les gens avec une option de recherche plus explicite, cela pourrait aider à sensibiliser et à amener plus de gens à réfléchir à la façon dont ils aimeraient trouver d’autres conversations qui se déroulent dans l’application.

Cela ne semble pas trop important, d’autant plus que la plupart des gens savent déjà comment rechercher dans l’application. Mais encore une fois, peut-être que cette simple invite en haut de l’écran déclenchera plus d’activités de recherche dans l’application et impliquera davantage d’utilisateurs dans les conversations et les échanges.

Le test est mené auprès de certains utilisateurs sur iOS