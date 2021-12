Twitter teste de nouvelles options de tweet créatif alors qu’il semble s’aligner sur les tendances des utilisateurs

Personne ne se souciait beaucoup de Fleets, le point de vue de Twitter sur la tendance des histoires sociales, mais dans le cadre de son annonce lors de la fermeture de l’option en juillet, Twitter a noté qu’il chercherait à incorporer des éléments Fleets dans d’autres domaines de l’application, qui a déjà vu l’ajout de nouvelles options de caméra et d’outils d’édition.

Et cela pourrait être la prochaine étape, avec Twitter testant une nouvelle option « Citation de tweet avec réaction » qui permettrait aux utilisateurs de capturer une réponse à un tweet via le mode caméra plein écran.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, partagé par le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, dans sa forme actuelle (pas encore en test en direct), la nouvelle option fournirait un autre moyen de faciliter l’engagement visuel direct via les tweets, en joignant le tweet original en tant que autocollant à votre image ou vidéo capturée, ce qui aiderait idéalement à étendre la plate-forme au-delà des réponses textuelles de base.

Twitter teste également une option d’éditeur de texte mise à jour pour les tweets, ce qui vous permettrait d’ajouter plus de couleur et de présence visuelle à vos commentaires.

L’accent, encore une fois, est mis sur des réponses plus visuelles et engageantes, et avec Twitter affichant également désormais des images en taille réelle dans les flux, chacune pourrait être un excellent moyen de stimuler l’engagement et l’interaction, et de faire évoluer les comportements des utilisateurs de tweets vers plus créatifs, processus de partage colorés.

Le format visuel plus large s’aligne également sur la mise en page mise à jour de Twitter pour Explore, également en cours de test, qui permet aux utilisateurs de faire défiler verticalement les tweets en plein écran pour se tenir au courant des dernières mises à jour.

Cette interface utilisateur, clairement inspirée de TikTok, est la tentative de Twitter de s’aligner sur l’évolution des tendances d’utilisation des médias sociaux. Et tandis que Fleets, avec son affichage plein écran similaire, n’a pas réussi à capter l’attention des utilisateurs, ces options pourraient peut-être ajouter plus de façons d’utiliser les tweets créatifs et générer plus de réponses pour améliorer l’engagement et susciter un intérêt accru pour les utilisations d’affichage alternatives.

Ce que Twitter aimerait bien travailler alors qu’il poursuit sa route vers 315 millions d’utilisateurs actifs d’ici 2023. C’est l’objectif de croissance que la plate-forme a défini en février, dans le cadre de sa présentation de la journée des analystes. Et bien que la société ait changé de direction depuis cette présentation, le nouveau PDG, Parag Agrawal, a déclaré qu’il s’était engagé à atteindre ses objectifs précédemment énoncés, ce qui comprend également une augmentation significative des revenus au cours de la même période.

Ce qui signifie qu’Agrawal a de grandes décisions à prendre, sur plusieurs fronts.

Twitter Spaces a-t-il du succès et mérite-t-il son propre onglet dans l’application ? Twitter Blue est-il suffisamment attrayant en tant que forfait d’abonnement pour que les gens paient à long terme ? Twitter en fait-il assez avec ses profils professionnels et ses outils de création, et y a-t-il plus d’opportunités à explorer sur chacun ?

Ce ne sont là que quelques-unes des innovations que Twitter a déployées au cours de la dernière année, dans le cadre de son accent accru sur le développement. Et alors qu’il lance et essaye effectivement plus de choses, la valeur réelle de chacun semble limitée, du moins dans leurs formes actuelles.

Y a-t-il plus pour chacun qui peut vraiment augmenter leur utilisation, ou Agrawal prendra-t-il les choses dans une toute nouvelle direction au cours de la nouvelle année ?

Peut-être que ces nouvelles options d’affichage des tweets ne sont que le début de la prochaine grande poussée de l’entreprise, qui pourrait la voir évoluer davantage vers l’engagement visuel et faire de la vidéo un objectif plus important en 2022.

Il sera intéressant de voir ce que l’influenceur Jack Dorsey avait réellement à cet égard et comment l’entreprise envisage d’aller de l’avant dans sa prochaine ère.