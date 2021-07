Twitter teste de nouvelles options d’effets vocaux pour les espaces, ce qui pourrait aider à réduire l’anxiété des locuteurs

Si vous êtes comme tout le monde, vous n’aimez pas particulièrement entendre votre propre voix dans les enregistrements et la lecture.

Vous avez toujours un son plus nasillard, plus aigu – la voix que vous entendez dans votre tête, qui résonne autour de vos os et de vos muscles, sonnera toujours différemment de celle que vous projetez. Vous ne le savez tout simplement pas jusqu’à ce que vous l’entendiez en lecture, et cela, pour beaucoup, peut être choquant, et peut même faire hésiter certains à participer à des interviews ou, plus récemment, à des conversations audio.

C’est là que cela pourrait être utile – Twitter expérimente actuellement un nouvel ensemble d’options de changement de voix pour Twitter Spaces, qui vous permettrait de filtrer votre voix à travers une gamme d’effets.

Comme vous pouvez le voir dans cette option, publiée par l’expert en ingénierie inverse Jane Manchun Wong, le nouvel outil « Voice Transformer » fournirait une gamme de différents filtres d’effets vocaux pour vous permettre de modifier la façon dont vous sonnez dans l’application.

Danny Singh de Twitter a confirmé plus tard le test et a publié cet exemple des effets en action.

Certaines personnes ne verront aucun besoin de ces outils, bien sûr, mais d’autres aimeront avoir la possibilité de changer leur son, pour diverses raisons, alors que cela pourrait également être pratique pour les lectures audio et les lectures dramatiques, avec la capacité d’un une seule personne pour jouer plusieurs personnages, ou pour inviter d’autres lecteurs dans des rôles grâce à l’utilisation d’un filtre spécifique.

Cela pourrait ouvrir de nouvelles options d’engagement dans Spaces, qui gagne du terrain parmi les utilisateurs de Twitter, et devrait devenir un objectif plus important pour l’application, avec un onglet dédié en cours de route et une priorité plus élevée pour Spaces via l’affichage en haut de la chronologie.

La semaine dernière, Twitter a annoncé qu’il retirerait son option de flottes de type Stories le mois prochain, mais le haut des bulles de flux restera et reviendra à la mise en évidence des espaces exclusivement. Cela, avec l’onglet, souligne le potentiel que Twitter voit dans les outils audio, et des ajouts fonctionnels comme celui-ci pourraient aider à étendre l’inclusivité et à stimuler l’intérêt des utilisateurs pour l’option.

Il pourrait également être utilisé pour déguiser des personnes dans des pièces, ce qui peut avoir des impacts imprévus, et il pourrait également être utilisé de manière négative et intimidante. Mais c’est une expérience intéressante, avec une valeur potentielle importante, et Twitter lancera probablement un test en direct pour obtenir une mesure de la réponse des utilisateurs dans un proche avenir.

Les outils audio connaissent une sorte de renaissance, avec la montée en puissance de Clubhouse déclenchant une nouvelle vague d’options audio dans toutes les principales applications, et TikTok faisant de la musique et du son un objectif clé, s’éloignant de l’approche traditionnelle de « désactivation audio » pour la plupart des réseaux sociaux. applications. Facebook a également lancé Soundmojis pour Messenger et travaille sur une nouvelle option Soundbites pour partager des clips audio.

Compte tenu de cela, les filtres sonores de Twitter s’alignent également sur ce changement, et encore une fois, cela pourrait être une option extrêmement précieuse qui aide davantage d’utilisateurs à se sentir à l’aise pour rejoindre les discussions Spaces.

Ainsi, vous n’aurez bientôt plus à vous soucier de sonner à plat dans Spaces – vous pouvez simplement ajouter un filtre vocal de mégaphone et devenir Oz derrière votre propre rideau. Ou une abeille. Ou ce que vous pouvez choisir.

Cela semble être un ajout intéressant – nous vous tiendrons au courant de tout progrès.