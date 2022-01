Twitter teste de nouvelles options pour restreindre l’accès aux espaces à des groupes plus restreints

Les espaces Twitter privés arrivent, Twitter testant de nouvelles options qui permettraient aux hôtes d’espaces de restreindre les personnes autorisées à se joindre à leurs discussions audio, facilitant ainsi davantage de sessions de discussion privées dans l’application.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par l’utilisateur Chloe Korzh (et partagé par Matt Navarra), Twitter teste actuellement deux nouvelles options d’audience Spaces qui permettraient aux hôtes Spaces de limiter l’accès aux personnes qu’ils invitent spécifiquement, ou à ‘ tweeps’ seulement – aka seulement vos followers.

Cela pourrait fournir de nouvelles considérations d’utilisation pour les espaces, avec la possibilité d’utiliser l’option pour des discussions plus intimes entre amis, ou pour aider à créer une communauté en organisant des discussions plus privées avec votre public.

Cela pourrait également avoir une valeur spécifique pour les marques, avec la possibilité d’héberger des sessions de discussion audio exclusives pour les super fans, ou de fournir aux abonnés uniquement de nouvelles mises à jour. Bien utilisé, cela pourrait devenir une tactique de croissance, le facteur FOMO aidant à inciter davantage de personnes à suivre votre compte de marque, afin de s’assurer qu’elles sont également invitées à la prochaine session exclusive Spaces décrivant les derniers détails et/ou offres du produit.

Spaces est encore dans une phase de croissance relativement précoce, malgré son lancement il y a plus d’un an. Twitter a fait progresser l’option de manière significative depuis ses premiers tests, qui ont été déclenchés par l’augmentation soudaine de l’intérêt pour Clubhouse – pourtant, même ainsi, l’onglet Espaces dédié, par exemple, n’est toujours pas disponible pour tous les utilisateurs, ce qui signifie que l’option reste a encore du chemin à parcourir pour maximiser ses opportunités et vraiment tester s’il peut devenir un élément plus essentiel dans le processus de tweet plus large.

Une partie du problème, en ce moment, est la découverte et la garantie que tous les utilisateurs sont au courant des espaces d’intérêt en cours au fur et à mesure qu’ils se produisent. Bien que les espaces soient désormais enregistrables, le meilleur de l’engagement des espaces se fait en temps réel et, en tant que tel, afin de maximiser pleinement l’option, les algorithmes de Twitter doivent à la fois comprendre les sujets d’intérêt pour chaque utilisateur et être en mesure de mettre immédiatement en évidence les espaces pertinents. , chaque fois que vous êtes dans l’application.

Ce n’est pas facile, car avec tout le monde capable de diffuser dans l’application, il y a beaucoup d’espaces non pertinents qui se produisent à un moment donné. Ainsi, bien que le sujet puisse correspondre aux intérêts d’un utilisateur, si la qualité de l’espace n’est pas bonne, les obliger à se connecter pourrait en fait les désactiver davantage, limitant ainsi l’adoption et la croissance futures.

En tant que tel, le seul véritable moyen de mettre en évidence les Espaces les plus pertinents est de montrer aux utilisateurs lorsque les personnes qu’ils suivent assistent à une diffusion. Ce que fait Twitter, mais cela n’aborde pas nécessairement le problème de la découverte et de l’engagement élargis des sujets.

C’est un équilibre difficile, mais peut-être qu’avec des groupes d’espaces plus intimes et fermés, cela pourrait aider à améliorer la pertinence de l’espace, tout en facilitant également, comme indiqué, de nouveaux cas d’utilisation et options.

Nous avons demandé à Twitter plus d’informations sur le test et nous mettrons à jour ce message si/quand nous aurons des nouvelles.