Twitter teste des alertes avec lesquelles les auteurs peuvent avertir des images sensibles

08/12/21 à 17:14 CET

PE

Le réseau social Twitter a commencé à tester une nouvelle fonction avec laquelle il permet à ses utilisateurs de signaler que le les images ou vidéos téléchargées sur les plateformes peuvent être sensibles, afin que les alertes soient montrées à d’autres personnes.

Cette nouveauté de Twitter s’applique aux situations dans lesquelles les utilisateurs qui les téléchargent sont conscients que certaines images sontn « contenu dérangeant ou sensible », comme expliqué le compte de sécurité Twitter officiel.

De cette façon, le réseau social permet aux utilisateurs d’ajouter des avertissements qui ne sont affichés qu’une seule fois, masquant le contenu de l’image ou de la vidéo pour ceux qui préfèrent ne pas la voir, bien qu’il soit toujours possible de la visualiser en cliquant sur le bouton « afficher ».

L’ajout de ces alertes à un tweet avec du contenu multimédia est possible après avoir joint l’image ou la vidéo dans l’éditeur de publication Twitter, en cliquant sur les trois points affichés dans la partie inférieure droite de l’icône de l’image.

Plus tard, dans l’éditeur, après l’icône d’un drapeau, Twitter laisse choisir une troisième option, en dehors de « violence » et « nudité », intitulée « sensible ». Après cette option, l’éditeur affiche un aperçu du message d’alerte. Une fois prêt, vous devez cliquer sur « enregistrer » et publier le tweet avec la pièce jointe pour que l’alerte apparaisse. Twitter a seulement précisé que lLa nouvelle fonctionnalité de test sera disponible pour « certains » de vos utilisateurs de service.