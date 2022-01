Twitter teste la barre de composition inférieure et introduit des réactions de tweet de type TikTok

Twitter arrive à grand pas avec quelques nouvelles fonctionnalités qui, il l’espère, rendront les tweets plus attrayants et faciliteront la rédaction d’un tweet.

La première nouvelle fonctionnalité est baptisée Tweet Take et sera ajoutée en tant que nouvelle option pour le bouton Retweet. Lorsqu’un utilisateur sélectionne « Citation du tweet avec réaction », il pourra « réagir » au tweet avec une image ou une vidéo avec le tweet d’origine intégré. Ceci est similaire aux réponses vidéo de TikTok, une fonctionnalité qu’Instagram a finalement empruntée pour Reels.

Instagram s’est concentré sur l’engagement des gens dans les conversations sur l’application, et Tweet Take semble être la dernière expérience pour la plate-forme sociale. Cependant, après l’échec de Fleets, une autre fonctionnalité empruntée à des applications concurrentes, il n’est pas clair si les utilisateurs adopteront réellement la nouvelle option.

Cela dit, la fonctionnalité suivante est un peu plus simple et voit Twitter tester une barre de composition remaniée. Contrairement au bouton de composition flottant auquel nous nous sommes habitués, la nouvelle barre se trouvera juste au-dessus de la barre de navigation.

Nous facilitons le démarrage d’un Tweet avec une nouvelle barre de composition au-dessus du menu de navigation inférieur. Testons maintenant avec certains d’entre vous sur iOS. pic.twitter.com/jXb260Gm08 – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 6 janvier 2022

À première vue, la barre devrait permettre de passer plus facilement à l’ajout de médias tels que des photos et des vidéos ou à la création d’un nouvel espace. Cependant, pour l’instant, Twitter teste ces deux fonctionnalités sur iOS, et on ne sait pas quand elles atteindront les téléphones Android.