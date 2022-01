Twitter teste la fonctionnalité vidéo de réaction aux tweets de style TikTok ; Des détails

La fonctionnalité appelée « Tweet takes » est similaire aux réponses vidéo de TikTok et est actuellement en cours de test sur iOS.



Twitter ajoute une fonctionnalité grâce à laquelle les utilisateurs pourront réagir aux tweets avec des photos et des vidéos. La fonctionnalité similaire à TikTok sera connue sous le nom de « citation de tweet avec réaction » et sera disponible dans le menu Retweet. En appuyant dessus, l’utilisateur pourra réagir à un tweet avec une image ou une vidéo avec le tweet d’origine intégré. La fonctionnalité appelée « Tweet takes » est similaire aux réponses vidéo de TikTok et est actuellement en cours de test sur iOS.

Twitter a fait l’annonce de la nouvelle fonctionnalité le 7 janvier. Avec la nouvelle fonctionnalité en direct, les utilisateurs peuvent utiliser des vidéos de réaction personnalisées pour les tweets avec l’option « citer Tweet avec réaction ». En cliquant sur l’option, les utilisateurs seront redirigés vers une page où ils peuvent ajouter une photo, une vidéo avec un tweet intégré à partir de la bibliothèque de leur appareil ou en créer une.

La nouvelle fonctionnalité Twitter intervient cinq mois après la fermeture d’une fonctionnalité similaire, Fleets. Les flottes étaient comme des histoires Instagram où les utilisateurs pouvaient partager leurs tweets avec des captures d’écran, des vidéos ou des images et disparaissaient en 24 heures. La fonctionnalité a été fermée huit mois après son lancement en août de l’année dernière après que la société n’ait pas remarqué d’augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec Fleets.

Depuis lors, Twitter a ajouté des fonctionnalités qui les placeront en concurrence avec les plateformes appartenant à TikTok, Clubhouse et Meta comme Facebook, Instagram, WhatsApp. Une autre fonctionnalité d’onglet d’exploration a récemment été déployée pour un nombre limité d’utilisateurs. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de vérifier rapidement les contenus les plus tendances sur la plate-forme, tels que les vidéos, les images et les tweets tendance de manière verticale.

