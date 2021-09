Twitter teste la possibilité de supprimer des abonnés sans les bloquer

in

La semaine dernière, un rapport indiquait que Twitter travaillait sur davantage de mises à niveau de « vie privée sociale ». Désormais, le réseau social est en effet en train de tester l’une de ces fonctionnalités avec la possibilité de supprimer des abonnés sans les bloquer.

La page d’assistance Twitter a annoncé que l’entreprise facilite la suppression d’un abonné ou, comme elle l’explique, “être le conservateur de votre propre liste d’abonnés”. À partir d’aujourd’hui, un groupe de personnes pourra supprimer des abonnés sans les bloquer sur le Web.

Pour supprimer un abonné, procédez comme suit :

Accédez à votre profil et cliquez sur Abonnés ; Cliquez sur l’icône à trois points ; Sélectionnez « Supprimer cet abonné. »

Si le test s’avère apprécié par la communauté, davantage de personnes pourront supprimer des abonnés sans avoir besoin de les bloquer.

Selon un rapport de Bloomberg la semaine dernière, Twitter travaille également sur quelques autres idées, que la société appelle des mises à niveau de « vie privée sociale ». Par exemple:

Tweets archivés : La société envisage la possibilité de masquer les publications après 30, 60 et 90 jours, ou de masquer les tweets après une année complète. Ce produit n’a pas de date de lancement et est encore en phase de concept ;Cacher les tweets que vous avez aimés : Plus personne ne voit ce que vous avez aimé. Les utilisateurs pourront bientôt définir qui peut voir quels tweets ils ont aimés, bien qu’il n’y ait pas de calendrier pour tester cette fonctionnalité ;Quitter les conversations : Les utilisateurs auront la possibilité de se retirer d’une conversation publique sur Twitter. Les tests débuteront avant la fin 2021.

Aujourd’hui également, Twitter a commencé à déployer une nouvelle conception de bord à bord pour la chronologie afin de sélectionner les utilisateurs sur iOS.

La nouvelle conception de la chronologie de Twitter pour iOS prend des images, des vidéos et des GIF et les étend sur toute la largeur. Ce changement donne essentiellement à Twitter pour iOS une conception bord à bord qui supprime les marges sur les côtés. Twitter dit :

Test en cours sur iOS : Tweets bord à bord qui s’étendent sur toute la largeur de la timeline pour que vos photos, GIF et vidéos aient plus d’espace pour briller.

On ne sait pas à ce stade quand ou si Twitter prévoit de déployer ce nouveau design pour tous les utilisateurs, mais pour l’instant, il n’en est qu’à la phase de « test ».

Nous vous facilitons la tâche d’être le conservateur de votre propre liste d’abonnés. Test en cours sur le web : supprimez un abonné sans le bloquer. Pour supprimer un abonné, accédez à votre profil et cliquez sur « Abonnés », puis cliquez sur l’icône à trois points et sélectionnez « Supprimer cet abonné ». pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 7 septembre 2021

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :