Réseau de foudre

Twitter teste le pourboire des utilisateurs de Bitcoin via le réseau Lightning en version bêta

AnTy1 septembre 2021

Twitter a commencé à tester la possibilité de donner un pourboire aux utilisateurs de la plate-forme en Bitcoin.

Selon MacRumors, la version bêta de Twitter montre que le géant des médias sociaux teste ce service. Le développeur mobile Alessandro Paluzzi a également divulgué une image de ce à quoi cela ressemblerait.

#Twitter travaille sur la possibilité de recevoir des pourboires en #Bitcoin pic.twitter.com/uycD3qsR5F – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 1er septembre 2021

Selon le rapport, cette fonction de pourboire utilisera le réseau Lightning pour effectuer des paiements Bitcoin plus petits et prendrait en charge les portefeuilles dépositaires et non dépositaires.

Lightning Network est une solution de couche 2 pour des transactions Bitcoin plus rapides et moins chères. La capacité de LN a atteint un nouveau record historique de 2 350 BTC tandis que le nombre de canaux et le nombre de nœuds atteignent également de nouveaux sommets à 68 787 et 25 969, respectivement, selon 1ML.

L’image divulguée montre que Twitter utilisera l’application LN Strike de Jack Maller pour générer des factures Bitcoin Lightning. Cela signifie que pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs auraient besoin d’un compte Strike pour recevoir des pourboires.

« Nous utilisons Strike pour générer des factures Bitcoin Lightning, vous devrez donc connecter votre compte pour accepter les pourboires Bitcoin. »

En juillet, sur les résultats du deuxième trimestre de Twitter, le PDG Jack Dorsey a suggéré que Bitcoin viendrait à Tip Jar et à d’autres produits, notamment Super Follows, Commerce et Subscriptions.

À l’époque, il a également réitéré que Bitcoin est le “meilleur candidat” pour devenir la “monnaie native” d’Internet, ce qui signifie que “les personnes et les entreprises peuvent librement échanger des biens et des services n’importe où sur la planète”.

Comme nous l’avons récemment signalé, Dorsey a déclaré qu’il utilisait LN pour activer une devise pour Internet en permettant à chaque compte sur Twitter de se lier à un portefeuille Bitcoin Lightning. Il a également déclaré que la société prévoyait un portefeuille matériel Bitcoin et un DEX de plainte KYC pour Bitcoin et échangeait d’autres actifs comme des pièces stables mais avec une solution d’identité décentralisée.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.