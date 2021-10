Twitter teste les publicités dans les réponses aux tweets, ce qui pourrait offrir de nouvelles opportunités aux marques et aux créateurs

Twitter cherche à élargir son inventaire publicitaire avec une nouvelle option de placement, dans les fils de réponse des tweets.

À partir d’aujourd’hui, nous essayons quelque chose de différent et testons un nouveau format d’annonce dans les conversations Tweet. Si vous faites partie de ce test (qui est global ; sur iOS et Android uniquement), vous verrez des publicités après la première, la troisième ou la huitième réponse sous un Tweet. ????️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp — bruce.falck() ???? (@boo) 13 octobre 2021

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par Bruce Falck, responsable du produit des revenus de Twitter, la nouvelle option publicitaire verrait les promotions affichées dans les premières réponses à un tweet, « juste là où la conversation a lieu », selon l’annonce de Twitter.

Reddit a annoncé la même chose dans ses commentaires de publication le mois dernier.

Le format n’est actuellement qu’en test, donc seuls certains utilisateurs verront les tweets promus. Mais même dans ce cas, vous pouvez imaginer qu’il y aura des réactions négatives, les utilisateurs de Twitter étant généralement résistants à tout changement, en particulier celui qui met plus de publicités sur leur chemin et les distrait de la discussion dans l’application.

Mais il y a un angle alternatif intéressant à cette nouvelle expérience. Comme Falck le note en outre, l’option pourrait essentiellement faciliter la monétisation directe des tweets, le créateur du tweet pouvant s’inscrire à ces publicités, puis obtenir une réduction des revenus résultants.

Ce qui s’aligne sur la poussée plus large de la monétisation des créateurs de Twitter, offrant plus d’incitations pour que ses utilisateurs les plus populaires tweetent plus souvent, alors qu’il pourrait également être intéressant de permettre leur activation rétrospective, sur une base sélective.

Par exemple, à l’heure actuelle, lorsqu’un tweet devient viral, vous verrez souvent le créateur du tweet ajouter une réponse supplémentaire, mettant en évidence son SoundCloud ou une cause caritative sur laquelle il pourra ensuite attirer plus d’attention à la suite de ce tweet.

Mais et si vous pouviez monétiser directement tous vos tweets viraux et être payé pour leurs performances ?

Idéalement, grâce à ce processus, vous n’auriez pas besoin de vous inscrire pour monétiser toutes vos réponses aux tweets (et, bien sûr, il y aurait de toute façon un seuil de réponse pour se qualifier pour cet affichage). Mais peut-être que si vous pouviez l’activer pour certains tweets, cela pourrait être un grand gagnant pour l’application, et pourrait inciter encore plus les utilisateurs à essayer de devenir viraux avec leurs réponses et leurs prises d’esprit.

Ce qui n’est peut-être pas une bonne chose, car la plupart des gens ne sont tout simplement pas doués pour tweeter. Mais pour ceux qui le sont et qui voient régulièrement une forte traction, cela pourrait être une option précieuse, tout en donnant également à plus de gens plus de raisons de continuer à essayer et de rester plus actifs dans l’application.

Twitter dit que le test n’en est qu’à ses débuts et qu’il testera différentes fréquences, mises en page et « emplacements contextuellement pertinents » au cours des prochains mois.

Mais il y a quelques considérations intéressantes ici. Et pour les marques, le fait de pouvoir intégrer votre message à un tweet viral pourrait avoir une valeur de notoriété significative, surtout si Twitter peut établir des outils contextuels précieux pour le ciblage.