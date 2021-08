Twitter teste les rapports de désinformation sur COVID-19

Plus tôt cette semaine, Twitter a annoncé qu’il testait une nouvelle fonctionnalité pour signaler les tweets trompeurs, y compris le contenu contenant des informations erronées sur le COVID-19.

Twitter a annoncé plus tôt cette semaine qu’il testait la nouvelle fonctionnalité aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie, où un certain nombre d’utilisateurs verront désormais une nouvelle option de rapport pour “C’est trompeur”, pour les tweets qui font exactement cela. La société dit qu’elle évalue “s’il s’agit d’une approche efficace” et qu’elle “commence donc petit”. Twitter dit également qu’il n’agira pas sur tous les tweets et ne sera pas en mesure de répondre à tous les rapports de l’expérience. Il dit plutôt que la contribution des utilisateurs aidera à « identifier les tendances » pour améliorer la vitesse et l’échelle de son travail de désinformation plus large.

Maintenant que la fonctionnalité a été déployée, il est apparu que la nouvelle catégorie « C’est trompeur » comprend une catégorie COVID-19. Comme l’a noté Katie Mack sur Twitter, lorsque vous sélectionnez « Signaler un tweet » et « C’est trompeur », vous pouvez voir une catégorie pour « Santé » qui inclut une option pour COVID-19 et « Autres informations sur la santé ». Comme Twitter l’a noté lors du lancement, l’écran comprend une clause de non-responsabilité indiquant que Twitter pourrait ne pas donner suite au rapport, mais que la soumission d’un rapport pourrait l’aider à “développer de nouvelles façons de réduire les informations trompeuses”. Twitter indique dans cet avertissement que les mesures pourraient inclure la limitation de la visibilité du tweet, la fourniture d’un contexte supplémentaire ou même la création de nouvelles politiques.

🚨 Twitter dispose désormais d’un outil pour SIGNALER UNE MAUVAISE INFORMATION COVID-19. Comment ça fonctionne: 1) Signaler un tweet

2) Choisissez « C’est trompeur »

3) Choisissez “Santé”

4) Choisissez « Informations COVID-19 » pic.twitter.com/cCMRkJWGov – Katie Mack (@AstroKatie) 20 août 2021

La nouvelle fonctionnalité est disponible à des fins de test pour un certain nombre d’utilisateurs en Australie, en Corée du Sud et aux États-Unis