Twitter teste les recommandations d’achat dans ses streams

23/11/2021 à 15h24 CET

Après sa première incursion sérieuse dans le commerce électronique l’été dernier, Twitter a commencé à tester une nouvelle expérience d’achat en direct. Fondamentalement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de regarder une émission et de faire des achats en même temps.

« La diffusion en direct sur Twitter donne aux entreprises le pouvoir de dialoguer avec leurs fans les plus influents, et permet également de faire des achats au sein de & rdquor; streams », a déclaré Twitter à propos de la fonctionnalité.

Twitter a également commencé à tester un « Gestionnaire d’achats ». De plus, la société étend la disponibilité du « Module de magasin ». Annoncé pour la première fois en juillet, l’outil permet aux marques et aux entreprises d’ajouter un carrousel à leur profil où elles peuvent mettre en avant une sélection de produits. Au cours des prochaines semaines, la société a annoncé qu’elle déploierait la fonctionnalité auprès d’un plus grand nombre de marchands aux États-Unis.

Par rapport à d’autres plateformes de médias sociaux, Twitter a été lent à adopter et à ajouter des fonctionnalités de commerce électronique. Le fait que l’entreprise ajoute maintenant un certain nombre de fonctions d’achat suggère que il considère le commerce électronique comme une grande partie de son avenir.