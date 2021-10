Twitter teste l’insertion de publicités dans les conversations sur iOS

Twitter a annoncé qu’il menait un nouveau test avec certains utilisateurs dans lequel des publicités commencent à apparaître au milieu des conversations.

L’annonce a été faite par Bruce Falck, responsable des produits de revenus de Twitter (via le Verge). Selon Falck, si vous faites partie de ce test mondial, vous verrez des publicités après la première, la troisième ou la huitième réponse sous un tweet.

Il dit que Twitter voit « une grande opportunité de créer une offre publicitaire qui crée de la valeur et aligne les incitations pour les créateurs et les annonceurs ».

La société expérimentera ce format au cours des prochains mois pour comprendre comment cela affectera l’utilisation de Twitter.

« Nous testerons différentes fréquences, mises en page, publicités contextuellement pertinentes, différents points d’insertion, etc. Et nous examinerons nos apprentissages et déterminerons s’il s’agit de quelque chose que nous voulons rendre permanent », déclare Falck. « Nous sommes ravis de l’essayer pour nos annonceurs et nous sommes impatients d’explorer comment cela pourrait ouvrir la porte à des opportunités supplémentaires pour récompenser les auteurs et les créateurs de Tweets. Plus à venir. »