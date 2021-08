Twitter teste l’option pour signaler les tweets “trompeurs”, mais…

Facebook, Twitter et YouTube sont aux prises avec le contenu des talibans 0:59

. – Après avoir été accusé pendant des années d’avoir contribué à la diffusion de fausses informations, Twitter offre enfin aux utilisateurs un moyen simple de signaler des tweets trompeurs. Mais ne vous attendez pas à ce qu’il se passe quoi que ce soit tout de suite.

Les utilisateurs de Twitter dans certains pays, dont les États-Unis, pourront désormais signaler à la plate-forme de médias sociaux des tweets contenant de la désinformation, a annoncé mardi la société.

La nouvelle fonctionnalité était disponible mardi pour de petits groupes d’utilisateurs aux États-Unis, en Corée du Sud et en Australie, a indiqué Twitter. La description « est trompeuse » apparaîtra désormais comme une option que les utilisateurs peuvent sélectionner lorsqu’ils cherchent à signaler un tweet problématique.

Mais les tests limités peuvent ne pas conduire à une action directe sur les Tweets signalés par les utilisateurs, selon la société.

“Nous ne pouvons peut-être pas prendre de mesures et nous ne pourrons peut-être pas répondre à chaque rapport de l’expérience, mais vos commentaires nous aideront à identifier les tendances afin que nous puissions améliorer la vitesse et l’ampleur de notre travail de désinformation plus large”, a déclaré Twitter.

L’initiative est la dernière tentative d’une plate-forme de médias sociaux pour arrêter une vague de désinformation numérique. Les entreprises de médias sociaux sont de plus en plus critiquées pour avoir facilité la propagation de la désinformation politique au cours des récents cycles électoraux et, plus récemment, la prolifération de Covid-19 et la désinformation sur les vaccins.

La querelle sur la désinformation sur les réseaux sociaux a même déclenché un différend public entre Facebook et l’administration Biden, qui a accusé la plate-forme d’avoir laissé se répandre une désinformation qui finit par blesser et tuer des Américains.

La nouvelle fonctionnalité Twitter suit les traces de plateformes comme Facebook, qui permet également aux utilisateurs de signaler de fausses informations liées à la santé, à la politique ou à des problèmes sociaux.

Twitter a de plus en plus préconisé une approche de modération de contenu axée sur l’utilisateur. La société développe également un système connu sous le nom de Birdwatch qui permet aux utilisateurs enregistrés d’ajouter des notes et du contexte aux tweets.