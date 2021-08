Twitter teste un bouton pour signaler un message « trompeur »

in

19/08/2021 à 10:04 CEST

SPORT.es

Twitter introduit pour la première fois un moyen de signaler les publications comme « trompeuses ». De nombreux grands réseaux sociaux ont été accusés de ne pas en faire assez pour lutter contre la propagation de la désinformation pendant la pandémie de Covid et les campagnes électorales américaines.

La fonction de rapport de Twitter n’a jamais fourni d’option claire pour ces types de publications. La nouvelle fonctionnalité ne sera qu’un test et par quoi commencer, ne sera disponible que dans quelques pays. “Certaines personnes” en Australie, en Corée du Sud et aux États-Unis verront désormais une option marquée “est trompeuse” lorsqu’elles tenteront de signaler un tweet.

Les utilisateurs ont également été avertis que le système pourrait ne pas avoir d’effet significatif. “Nous évaluons s’il s’agit d’une approche efficace, alors nous commençons petit”, a déclaré la société dans son compte de sécurité. “Nous ne pouvons peut-être pas prendre de mesures et nous ne pourrons peut-être pas répondre à chaque rapport d’expérience, mais vos commentaires nous aideront à identifier les tendances afin que nous puissions améliorer la vitesse et l’ampleur de notre travail de désinformation plus large.”