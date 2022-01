Twitter teste un nouveau placement pour le Tweet Composer afin d’encourager plus d’activité

C’est donc… intéressant.

Aujourd’hui, Twitter a lancé un nouveau test sur iOS qui voit le compositeur de tweet déplacé directement sous le flux principal de l’application, par opposition au point bleu actuel « + » en bas à droite de l’interface utilisateur.

Comme vous pouvez le voir ici, le compositeur mis à jour n’est pas radicalement différent du ‘+’ bleu actuel, du moins en termes de placement. Mais cela rend un peu plus clair l’endroit où vous pouvez publier votre propre tweet, ce qui pourrait amener plus de personnes à partager plus souvent leurs réflexions dans l’application.

Vous pouvez seulement supposer que Twitter a reçu des questions d’utilisateurs sur l’endroit où ils doivent aller pour créer un tweet lors du défilement du flux, ce qui signifie que le processus actuel n’est pas assez clair. Et cela peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs, le point bleu n’étant pas tout à fait clair quant aux fonctionnalités qu’il facilite.

Ainsi, même si cela peut sembler un peu étrange pour les utilisateurs réguliers, il pourrait en réalité s’agir d’une mise à jour importante qui, en fait, renforce la publication d’origine. On pourrait penser que cela n’aura probablement pas un effet énorme, mais toute activité supplémentaire est une bonne chose, et s’il y a des questions sur la façon de tweeter, c’est un problème que Twitter doit résoudre.

Twitter travaille depuis des années pour réduire la confusion et faciliter la navigation des débutants dans l’application. Peut-être que c’est en fait un problème plus important que vous ne le pensez, et il sera intéressant de voir si Twitter choisit d’aller de l’avant avec un déploiement complet à un moment donné.

Le test est maintenant en direct avec un petit groupe d’utilisateurs iOS.