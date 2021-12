Twitter teste un nouvel affichage plein écran de type TikTok pour Explore

Twitter a lancé aujourd’hui un nouveau test d’un onglet Explorer reformaté, qui affiche les tweets dans un format de défilement vertical en plein écran.

Cela vous semble familier, n’est-ce pas ? Jusqu’aux onglets « Pour vous » et « Tendance ».

L’affichage est à peu près exactement TikTok, avec une barre de navigation Twitter en bas, soulignant une fois de plus l’influence massive que TikTok a eue sur le développement d’applications sociales, car chaque plate-forme se démène pour suivre la dernière tendance.

Vous pourriez affirmer que le format Stories a eu un effet similaire, avec presque toutes les plateformes s’essayant également à des publications en plein écran, tapant pour avancer. Mais l’effet TikTok semble encore plus prononcé, et avec un milliard d’utilisateurs et plus, il est logique que d’autres applications cherchent à s’aligner sur les tendances habituelles dans le but de fournir une expérience utilisateur plus convaincante.

Cela semble juste un peu bon marché, je suppose, un peu générique, comme s’ils faisaient tous exactement la même chose.

Quoi qu’il en soit, la réponse émotionnelle à cela n’a pas vraiment d’importance – ce qui compte, c’est de savoir si les gens utilisent davantage Twitter et découvrent de nouveaux contenus via ce format.

Sur quoi j’ai des doutes. Le principal attrait de TikTok à cet égard est qu’il est si convaincant, car son algorithme est très efficace pour vous montrer de plus en plus ce que vous aimez, ce qui vous permet de rester collé au flux. Le flux Reels d’Instagram n’est pas aussi bon en même temps, et en ce qui concerne les sujets et le contenu que Twitter recommande dans mon flux Explore en ce moment, je ne suis pas sûr qu’il sera capable de maîtriser cet élément non plus.

L’algorithme est vraiment la sauce secrète de TikTok, et il semble que chaque plate-forme essaie maintenant de le déchiffrer. Instagram semble se rapprocher, mais je n’ai encore rien expérimenté d’aussi convaincant que le flux « Pour vous » de TikTok pour un divertissement sans but et addictif.

Ainsi, bien que Twitter puisse reproduire l’interface utilisateur, il s’agit en réalité d’un élément moindre – bien qu’il soit intéressant de voir si Twitter voit plus d’engagement Explorer en conséquence, ce qui le verra ensuite déployer le nouvel affichage plus largement.

À l’heure actuelle, le nouvel affichage Explore est en mode test «dans certains pays», bien que l’Inde, où TikTok était massive avant son interdiction, semble être l’objectif principal.