Twitter teste une gamme de nouvelles options de contrôle, y compris l’archivage automatique d’anciens tweets et le masquage des likes

Twitter envisage une gamme de nouvelles fonctionnalités conçues pour offrir plus de protection et de contrôle aux utilisateurs, vous donnant plus de capacité pour gérer vos interactions dans l’application et protéger votre contenu, afin d’éviter d’être tenu responsable des vues obsolètes que vous avez peut-être partagées. .

Tel que rapporté par Bloomberg, Twitter envisage les nouveaux ajouts pour aider les utilisateurs à se sentir plus ouverts dans l’application, sans crainte de jugement et de critique.

Parmi les caractéristiques envisagées, selon le rapport de Bloomberg, figurent :

Archiver les anciens tweets – Cette option permettrait aux utilisateurs d’archiver leurs anciens tweets après un certain temps afin qu’ils ne soient plus visibles pour les autres. Les utilisateurs pourraient définir manuellement l’heure à laquelle l’archive entrerait en fonction, avec des seuils de 30, 60 et 90 jours, ou masquant les tweets après une année complète, étant testés comme options potentielles.

Supprimer les comptes individuels en tant qu’abonnés – Cela a récemment été repéré lors de tests, Twitter travaillant sur une option qui permettrait aux utilisateurs de supprimer des profils spécifiques de leur liste de suiveurs, sans avoir à utiliser la solution de contournement de blocage et de déblocage actuelle. Cela pourrait en faire un moyen moins conflictuel d’éviter certains utilisateurs de l’application.



Se retirer d’une conversation – Également repérée lors des tests le mois dernier, cette option permettrait aux utilisateurs de se détacher de toute discussion et de les empêcher d’être mentionnés à nouveau dans ce fil. L’option s’appelait à l’origine “se désinscrire”, mais Twitter dit que le libellé mis à jour clarifie mieux la fonction.



Cacher les tweets que vous avez aimés – Les likes ont toujours été un peu déroutants pour les utilisateurs de Twitter, certains les considérant comme un niveau d’approbation, et d’autres les utilisant comme marqueur de choses qu’ils veulent lire plus tard, ou similaire. En cachant vos tweets que vous aimez, cela pourrait éliminer toute confusion, tout en permettant aux utilisateurs de se sentir plus libres dans ce qu’ils font sur la plate-forme, sans tenir compte du jugement pour cela.

Quel est le véritable objectif de toutes ces mises à jour – Twitter veut donner aux utilisateurs plus d’options pour se sentir libres et ouverts dans la façon dont ils partagent et s’engagent sur la plate-forme, sans craindre d’être démoli par les foules Twitter ou de voir leurs anciens commentaires revenir. les hanter, ce qui peut amener les gens à s’abstenir de publier des tweets et de s’engager dans les commentaires.

Parce que cela peut être un problème. Comme nous l’avons vu dans divers cas très médiatisés, vos tweets passés et malavisés peuvent revenir vous hanter et être utilisés contre vous, en particulier si vous finissez par assumer un rôle de premier plan auprès du public.

Le réalisateur James Gunn, par exemple, a perdu son emploi de réalisateur des suites des « Gardiens de la Galaxie » en 2018 après que ses anciennes remarques sur Twitter ont refait surface, tandis que tout récemment, l’animateur de « Jeopardy » nouvellement nommé Mike Richards a été licencié après des remarques offensantes qu’il avait faites dans le passé ont été découvertes, rendent sa position intenable.

La nature courte et précise de Twitter, alignée sur une réponse en temps réel, peut être parfaite pour les réponses et les commentaires instantanés et instantanés, mais des cas comme celui-ci en soulignent les dangers, et cela pourrait rendre plus les gens hésitent plus à partager dans l’application, ce qui pourrait limiter l’engagement des tweets.

C’est pourquoi Twitter a essayé les flottes éphémères comme moyen moins contraignant de partager vos réflexions dans l’application, et une option de suppression automatique chronométrée pour vos tweets s’alignerait également sur cela.

Dans le même ordre d’idées, Twitter a également ajouté cette semaine une nouvelle option « Mode de sécurité » qui vise à offrir un niveau de protection contre les empilements de tweets et « Annuler la culture », ce qui peut également amener les gens à hésiter davantage à partager leur pensées dans l’application.

Essentiellement, Twitter veut que les utilisateurs commentent et s’engagent autant que possible, et des éléments comme ceux-ci sont un obstacle à cela, c’est pourquoi il explore maintenant de nouvelles façons d’aider les utilisateurs à se sentir plus libres dans ce qu’ils tweetent, tout en donnant aux gens plus de moyens de évitez les éléments les plus négatifs et finissez par devenir des cibles involontaires d’abus et de mépris dans l’application.

Ça marchera?

L’archivage des tweets est certainement logique – bien qu’il y ait toujours la Wayback Machine et d’autres ressources qui aideront les détectives en ligne à découvrir d’anciens commentaires, s’ils veulent vraiment regarder.

Mais cela pourrait fournir un autre niveau d’assurance aux utilisateurs et un meilleur sentiment de liberté – car oui, certaines des choses stupides que nous avons tweetées au cours des dernières années ne seront que cela; des opinions stupides et mal informées que nous avons maintenant dépassées, dans le cadre de notre évolution et de notre éducation, qui devraient vraiment être félicitées, plutôt que utilisées comme une batte pour vous battre.

Cela est particulièrement vrai pour les jeunes, qui ont grandi en ligne et qui ont grandi avec les médias sociaux comme moyen de communication. Les gens vont avoir posté des choses stupides, ce qu’avec le recul, ils regretteront de ne pas avoir fait.

Une option d’archivage automatique offrirait certainement un avantage à cet égard, tandis que davantage de contrôles sur qui vous suit et vous mentionne, et la suppression des tweets aimés de la vue, semblent également être des considérations potentiellement utiles et bénéfiques.