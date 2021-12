Twitter teste une nouvelle alerte pour les contenus sensibles

08/12/2021 à 13h10 CET

Twitter teste une nouvelle fonctionnalité qui permet aux gens d’ajouter Avertissements de contenu unique sur les images et les vidéos partagées via la plate-forme. La société a annoncé le test mardi et a déclaré qu’il était disponible pour « certains de ses utilisateurs ». Si vous avez accès à la fonctionnalité, vous verrez une nouvelle icône en forme de drapeau dans l’interface d’édition d’image, à laquelle vous pouvez accéder en appuyant sur l’icône à trois points qui apparaît en bas à droite d’une photo lorsque vous ajoutez quelque chose à un tweet .

Dans sa version actuelle, vous aurez la possibilité d’ajouter des avertissements pour la nudité, la violence et le contenu sensible.

« L’auteur du tweet a marqué ce tweet car il montre un contenu sensible », lit-on dans l’avertissement que Twitter ajoute à une image lorsque vous dites à l’application que vous partagez quelque chose de sensible.

Pour le moment, ils n’ont pas donné plus d’informations sur le sujet. Le test se produit une semaine après que la société a interdit le partage d’images et de vidéos privées sans consentement. Cette dernière fonctionnalité devrait aider les utilisateurs de Twitter à protéger leurs abonnés contre l’exposition accidentelle à du contenu qui pourrait être ennuyeux ou difficile à visualiser.