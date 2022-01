Twitter teste une nouvelle barre de recherche sur l’onglet Accueil de son application iOS

2022 vient de commencer et Twitter a déjà annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son application iOS. Après une nouvelle option expérimentale pour retweeter un post avec une réaction vidéo, le réseau social teste désormais une barre de recherche dans l’onglet Accueil de son application iPhone.

Actuellement, la recherche Twitter a son propre onglet dédié, mais il semble que le réseau social veuille changer cela. Comme annoncé par la société via le compte Twitter Support, certains utilisateurs verront désormais une barre de recherche lors de la navigation dans l’onglet Accueil de l’application Twitter pour iOS.

Twitter dit que la nouvelle expérience devrait rendre la recherche plus facile et plus intuitive pour les utilisateurs, car ils le verront bien lorsqu’ils ouvriront l’application. Bien sûr, puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité expérimentale, elle n’est disponible que pour un petit nombre d’utilisateurs et elle peut être rétablie à tout moment dans l’onglet Recherche normal.

On ne sait pas non plus quel groupe d’utilisateurs a été sélectionné pour tester la nouvelle barre de recherche, mais le meilleur moyen de s’assurer que vous l’obtiendrez est d’avoir la dernière version de l’application Twitter pour iOS installée sur votre appareil.

Recherche sur l’onglet Accueil, allons-y Test maintenant sur iOS : certains d’entre vous verront une nouvelle barre de recherche ou une icône 🔍 sur l’onglet Accueil pour rechercher facilement sur Twitter dès l’ouverture de l’application. pic.twitter.com/2B40tlf62A – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 10 janvier 2022

Sur une note connexe, Twitter a également annoncé mardi (via Social Media Today) des changements dans la façon dont le réseau social affiche le contenu bloqué par les utilisateurs. Désormais, les mots-clés, comptes et autres contenus que vous avez bloqués sur Twitter n’apparaîtront plus dans Explore, les e-mails Twitter ou les notifications de suggestion.

Ces changements sont maintenant déployés pour les utilisateurs du monde entier.

Lire aussi sur Twitter :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :