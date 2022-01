Twitter teste une nouvelle barre de sujets au-dessus de la chronologie principale pour mettre en évidence les discussions pertinentes

Twitter essaie un autre moyen d’améliorer la découverte des tweets dans l’application, avec un test d’une nouvelle barre de sujets au-dessus de la chronologie principale des tweets, fournissant un lien rapide vers les discussions en temps réel dans l’application.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par l’utilisateur Chloe Korzh (et partagé par Matt Navarra), les nouvelles listes de sujets apparaissent dans des onglets à bulles au-dessus de votre flux principal, ce qui permet de naviguer facilement et de se connecter immédiatement aux dernières discussions sur un sujet donné.

Ces sujets seraient vraisemblablement liés à votre activité de tweet, ce qui, idéalement, pourrait impliquer davantage de personnes dans une discussion élargie dans l’application et aider Twitter à maximiser l’engagement.

Ce qui a été un objectif clé pour l’application au cours des dernières années, avec Twitter ajoutant également des sujets que vous pouvez suivre, en plus des utilisateurs individuels, en insérant des tweets thématiques organisés dans votre flux principal, ainsi que des communautés pour faciliter plus spécifiques, discussion axée sur le sujet.

La découverte de contenu a longtemps été un défi pour Twitter et est l’une des raisons les plus citées pour lesquelles les nouveaux utilisateurs ne restent pas. La chronologie algorithmique de Twitter a contribué à améliorer l’engagement des utilisateurs, en mettant en évidence les tweets les plus intéressants et les plus engageants dans le flux, les sujets étant l’extension logique de cela, fournissant plus de tweets sur vos principaux domaines d’intérêt pour vous permettre d’explorer et de vous engager plus souvent, en maximisant usage.

Bien que les résultats, dans ce sens, varient. Personnellement, je ne trouve pas que les recommandations de sujets de Twitter soient proches de mes intérêts réels, tandis que dans Twitter Spaces, sa plate-forme sociale audio, les discussions Spaces mises en évidence dans l’onglet dédié sont toujours extrêmement variées et ne correspondent jamais à ce que je veux régler.

Il semble que Twitter ait encore du chemin à parcourir pour déterminer ce qui intéresse le plus chaque utilisateur, et s’il ne parvient pas à obtenir cet élément correctement, l’ajout d’onglets de sujet au-dessus du flux principal n’aura probablement pas d’impact significatif.

Mais s’il peut faire les choses correctement et mettre en évidence des sujets clés de valeur pour chaque utilisateur, cela pourrait être un excellent moyen de connecter les gens à des discussions d’intérêt en temps réel et sur les tendances.

C’est un gros « si », mais il est possible que cela soit un bon moyen d’augmenter l’engagement global des tweets.

Nous avons demandé à Twitter plus d’informations sur le test et nous mettrons à jour ce message si/quand nous aurons des nouvelles.