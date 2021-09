Twitter teste une nouvelle façon d’expliquer aux utilisateurs quels comptes sont des bots

11/09/2021 à 22:25 CEST

Twitter teste une nouvelle balise qui permet aux robots automatisés de s’identifier comme tels sur leurs tags. La fonction est conçue pour aider les gens à différencier les comptes humains des comptes automatisés, tout en donnant aux “bons bots un moyen d’augmenter leur légitimité et de renforcer la confiance et la transparence avec leur public”, écrit la société.

La nouvelle fonctionnalité semble suivre la ligne que Twitter a prise l’année dernière selon laquelle les comptes de bots de haute qualité doivent être identifiés comme tels. À l’époque, il était dit que les développeurs ils doivent « indiquer clairement » si un compte est un bot, et également identifier la personne qui gère le compte.

Les exemples de comptes de robots légitimes cités par Twitter « incluent les robots qui vous aident à trouver des rendez-vous pour les vaccins et systèmes d’alerte précoce en cas de catastrophe“L’entreprise a écrit dans une section FAQ sur son site d’aide.” Lorsque les comptes envoient des Tweets automatisés pour partager des informations pertinentes sur le contenu d’un autre compte, les balises automatisées vous aident à identifier les bons robots de ceux qui contiennent du spam. Et c’est une question de transparence. “Il y a aussi d’autres comptes constitués de bots qui nous permettent de colorier de vieilles photographies en noir et blanc et qui facilitent notre quotidien sur Twitter.