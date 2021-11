Twitter teste une nouvelle fonctionnalité d’achat intégrée aux diffusions en direct

Plus tôt cette année, Twitter a annoncé un nouveau programme pilote aux États-Unis pour offrir des expériences d’achat aux utilisateurs du réseau social. Aujourd’hui, l’entreprise teste de nouvelles façons d’étendre les capacités d’achat en les intégrant à des diffusions en direct.

Comme Twitter l’a détaillé dans un article de blog (via Engadget), la nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de vendre des produits pendant qu’ils diffusent en direct sur Twitter. Lors de la diffusion, les téléspectateurs pourront consulter une liste de produits juste en dessous de la vidéo. En un seul clic, ils seront redirigés vers le site de la boutique pour finaliser leur achat.

La société pense que l’expérience d’achat dans les diffusions en direct augmentera encore l’engagement avec le public.

La diffusion en direct sur Twitter donne aux entreprises le pouvoir de dialoguer avec leurs fans les plus influents, et ajouter la possibilité de faire des achats dans cette expérience est une extension naturelle pour attirer et interagir avec un public réceptif.