Twitter teste une nouvelle option d’auto-déclaration pour les images et vidéos potentiellement sensibles dans les tweets

Twitter teste une nouvelle option qui permet aux utilisateurs d’ajouter leurs propres écrans d’avertissement de contenu sensible aux visuels joints aux tweets, offrant un autre moyen de limiter l’exposition indésirable au contenu graphique.

Les gens utilisent Twitter pour discuter de ce qui se passe dans le monde, ce qui signifie parfois partager du contenu troublant ou sensible. Nous testons une option permettant à certains d’entre vous d’ajouter des avertissements ponctuels aux photos et vidéos que vous tweetez, afin d’aider ceux qui pourraient souhaiter recevoir l’avertissement. pic.twitter.com/LCUA5QCoOV – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 7 décembre 2021

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, maintenant, lorsque vous allez joindre une photo ou une vidéo à un tweet, vous pourrez sélectionner une option de marquage dans le menu de fonction à trois points. À partir de là, vous pourrez cocher si le visuel comprend de la nudité, de la violence ou un contenu sensible, ce qui pourrait aider les autres utilisateurs à éviter une exposition indésirable.

L’écran d’avertissement comprendra alors une note indiquant que l’auteur du tweet a signalé le contenu, le visuel étant caché derrière un volet flou.

Twitter dispose déjà d’un système de filtrage de contenu sensible pour aider les utilisateurs à éviter cela, mais il est basé sur l’auto-déclaration, tandis qu’il utilise en outre l’automatisation pour détecter les violations, bien que ce ne soit pas un système parfait. Cette mesure supplémentaire offrira plus de protection et pourrait aider à limiter davantage l’exposition, avec davantage de personnes capables de signaler leur propre contenu pour éviter toute restriction ou pénalité potentielle pour la publication.

Twitter pourrait également chercher à étendre les raisons de l’auto-déclaration à l’avenir, augmentant encore la valeur de l’outil, et toute mesure qui augmente la sécurité des utilisateurs en réduisant l’exposition ne peut être que positive.

La nouvelle fonctionnalité est actuellement en test avec certains utilisateurs.