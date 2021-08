Twitter teste une nouvelle option qui vous montrera les espaces auxquels les personnes que vous suivez se connectent

Alors que Twitter cherche à faire de ses espaces audio un élément plus important dans l’expérience plus large de la plate-forme, la découverte des espaces pose désormais un défi majeur – car si Twitter n’alerte pas les utilisateurs des espaces d’intérêt en cours, il passe à côté d’un potentiel d’engagement important.

Ce qui est l’impulsion clé derrière ce nouvel ajout – aujourd’hui, Twitter lance un nouveau test qui vous montrera quand quelqu’un que vous suivez sur Twitter écoute un espace, en mettant en évidence cette diffusion en haut de votre chronologie.

Jusqu’à présent, Twitter l’a fait lorsqu’une personne que vous suivez parle dans un chat d’espaces, mais maintenant, les espaces sur lesquels vos connexions sont même en train de se connecter apparaîtront également, offrant un autre moyen de mettre en évidence les discussions potentielles d’intérêt.

Ce qui pourrait aussi effrayer certaines personnes. Je veux dire, si vous tombez sur un espace sur un intérêt de niche ou un sujet douteux, vous ne voulez peut-être pas que les gens sachent que vous vous connectez. Pour cette raison, Twitter a également ajouté une bascule facile pour désactiver les alertes lorsque vous ‘écoutez un espace (comme indiqué dans les deux dernières captures d’écran ci-dessus).

Ce qui est bien, mais je peux vous le dire maintenant, certaines personnes ne sauront pas que cela se produit, et certaines seront très contrariées lorsqu’elles découvriront que leurs abonnés ont appris qu’ils se connectent à des discussions douteuses dans l’application.

Je veux dire, voudriez-vous que les gens sachent que vous vous connectez à cette discussion ? Et c’est un exemple très apprivoisé, basé sur une recherche rapide d’Espaces.

Twitter a dû considérer que cela en valait la peine, au moins suffisant pour un test en direct de la fonction, qu’il doit probablement poursuivre, car encore une fois, pour maximiser le potentiel de Spaces, il est essentiel de stimuler la découverte.

Comme Clubhouse le constate maintenant, car il s’ouvre à un plus grand nombre d’utilisateurs, la découverte optimale de l’audio en direct est un défi, car plus de personnes diffusant entraînent inévitablement une baisse de la qualité globale des flux proposés à tout moment. Tout comme la diffusion vidéo en direct, tout en donnant à chacun la possibilité de partager ce qu’il veut, en temps réel, est un ajout intéressant à avoir, la plupart des gens ne sont tout simplement pas doués pour maintenir l’intérêt du public.

Il y a une raison pour laquelle vous voyez les mêmes animateurs de télévision à chaque événement en direct – parce qu’il faut de l’habileté et de la perspicacité pour lire la salle et maintenir la conversation fluide, maximisant ainsi l’intérêt du public. Et bien que cela puisse être appris, cela ne vient pas naturellement pour la plupart des gens, et la plupart des émissions en direct finissent par être moins bonnes.

En tant que tel, avoir plus de diffusions entraîne en fait plus de défis de découverte, car vous disposez désormais d’un flux constant que vous devez parcourir, en temps réel, afin de découvrir les joyaux que chaque utilisateur voudra réellement entendre.

C’est pourquoi Twitter a récemment ajouté des balises de sujet pour les espaces, aidant à filtrer manuellement les listes, ce qui jouera probablement un grand rôle dans le remplissage de son prochain onglet Espaces pour chaque utilisateur.

C’est également pourquoi Facebook et Reddit peuvent en fait avoir un avantage dans la découverte de diffusion audio, car les deux applications déploient leurs options de réunion audio pour les groupes et les sous-reddits respectivement. Cela réduit automatiquement le champ des recommandations, car les deux applications peuvent vous montrer des discussions recommandées en fonction de vos intérêts enregistrés, au lieu d’essayer de choisir le meilleur parmi un pool beaucoup plus large d’audio entrant.

L’inconvénient de cette approche est que vous n’atteindrez probablement pas un public aussi large, ce pour quoi Spaces est probablement la meilleure option, étant donné la nature en temps réel de Twitter et l’accent qu’il met sur les flux Spaces. Twitter, par exemple, pourrait chercher à mettre en évidence les espaces les plus populaires à tout moment en haut de son nouvel onglet Espaces – mais encore une fois, s’il finit par montrer à tout le monde un affichage en constante rotation des flux liés au BTS (remarque : il sont de nombreux espaces liés au BTS), ce n’est probablement pas une expérience utilisateur optimale.

D’où le défi auquel Twitter est désormais confronté, car il cherche à faire passer l’option au niveau supérieur. S’il ne peut pas vous montrer ce que vous voulez entendre, vous arrêterez de vérifier l’onglet Espaces, une fois qu’il arrivera, très rapidement, et l’option s’éteindra plus rapidement que vous ne pouvez dire « Flotte ».

Twitter peut-il le faire ? Twitter peut-il utiliser son graphique de connaissances, basé sur les personnes que vous suivez, les sujets qui vous intéressent et les informations connexes qu’il peut suivre, afin de vous montrer les espaces qui vous intéressent le plus à un moment donné temps?

Sur la base de l’expérience avec les recommandations de sujets actuels de Twitter et des tweets qu’il me montre dans mon onglet Explorer, je ne suis pas sûr que cela va se passer correctement – mais avec beaucoup plus d’informations sur les comportements et les intérêts des utilisateurs que Clubhouse, cela semble assez clair que Twitter est au moins susceptible de battre l’opérateur historique à cet égard.