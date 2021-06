Twitter Ticketed Spaces offre aux musiciens une autre source de revenus

Twitter Ticketed Spaces est une nouvelle fonctionnalité de monétisation pour ses salles audio en direct.

Twitter travaille dur pour que ses espaces se sentent différents de Clubhouse ou de Facebook Live Audio Rooms. La société a commencé à déployer Super Follows et Ticketed Spaces pour les utilisateurs. Les deux fonctionnalités permettent aux créateurs de contenu de monétiser leur présence sur Twitter.

Super Follows génère des revenus mensuels pour les créateurs (et Twitter) en permettant aux utilisateurs de s’abonner à un flux pour 2,99 $, 4,99 $ ou 9,99 $ par mois. Seuls les utilisateurs âgés de plus de 18 ans et comptant au moins 10 000 abonnés peuvent activer la nouvelle fonctionnalité de super suivi.

Twitter dit qu’il ne prévoit de prendre que 3% des revenus des créateurs après les frais d’achat dans l’application. Mais cela s’ajoute aux 30% déjà facturés par Apple et Google. Twitter augmente également sa part une fois que vous avez généré beaucoup de revenus avec le service.

Une fois que les utilisateurs dépassent les 50 000 $ de gains à vie sur Twitter, l’application prélève 20 % de tous les gains futurs après frais. C’est un bond de 33 % à 50 % des revenus prélevés avant qu’ils n’entrent dans la poche des créateurs. Comparez cela à quelque chose comme Patreon, qui ne prend que 5% à 12% des revenus d’un créateur, sans se soucier des achats intégrés.

La plupart des créateurs ont un Patreon que leur public connaît et peuvent ne pas être disposés à passer à un service moins lucratif. C’est particulièrement vrai lorsque le ratio de gains est biaisé en faveur de Twitter pour les générateurs de contenu de longue date.

Twitter Ticketed Spaces semble mieux convenir aux musiciens pour gérer des concerts audio privés.

Toute personne éligible pour créer un espace payant peut fixer le prix de son billet entre 1 $ et 999 $. Les créateurs contrôlent également le nombre de billets pouvant être vendus, ce qui pourrait justifier ce prix de près de 1 000 $ pour une réunion en tête-à-tête. Les participants à Ticketed Spaces sont informés de l’événement via des notifications intégrées à l’application.

Qui est éligible aux Twitter Ticketed Spaces ?

Toute personne sur Twitter âgée de plus de 18 ans avec au moins 1 000 abonnés et trois espaces hébergés peut postuler. L’accès aux espaces payants est limité pour le moment, donc tout le monde devra s’inscrire. Twitter est confronté à la concurrence de Facebook, qui a mis en place quelque chose de similaire dans ses salles audio en direct Facebook récemment lancées.

Clubhouse a des fonctionnalités qui permettent au public de donner un pourboire aux orateurs, mais il redirige vers des sources extérieures. Les applications ne permettent pas encore quelque chose comme la vente de billets à l’avance, gérée par Twitter Ticketed Spaces. Clubhouse et Spotify Greenroom espèrent garder les créateurs intéressés en les payant directement via leurs fonds de créateurs respectifs.