Twitter travaille à apporter un support pour parler dans Spaces sur le Web

En mai, Twitter a ajouté la prise en charge des utilisateurs pour rejoindre Spaces via l’application Web. Désormais, l’équipe à l’origine de cette fonctionnalité s’efforce également de permettre aux gens de parler via l’application Web.

Selon le développeur Nima Owji, qui a récemment montré que Twitter préparait également son bouton de réaction de type iMessage sur la plate-forme, la société travaille sur la possibilité de permettre aux utilisateurs de participer à une conversation via l’application Web.

Pour l’instant, les utilisateurs ne peuvent parler dans une salle Spaces que s’ils sont sur les applications iOS ou Android de Twitter. Bien qu’Owji ait pu montrer comment cette fonctionnalité allait fonctionner, il a déclaré que tout n’était pas complètement prêt car le bouton de réaction ne fonctionnait pas actuellement.

Twitter Spaces a été officiellement lancé pour toute personne comptant au moins 600 abonnés au début du mois de mai, après des mois dans une version bêta publique.

La fonction de conversation vocale permet aux utilisateurs de Twitter de créer des salles en direct avec jusqu’à 10 personnes parlant, et un nombre illimité de personnes peut se joindre pour écouter. Avec Spaces, Twitter s’attend à « créer des conversations sur la plate-forme avec l’authenticité et les nuances, la profondeur et la puissance que seule la voix humaine peut apporter ».

Twitter permet également à certains utilisateurs américains de créer des espaces payants, ce qui signifie que pour participer à la conversation, il doit payer de 1 $ à 999 $, ce qui est un moyen que la société a trouvé pour aider à monétiser sa plate-forme et amener plus de créateurs produisant du contenu spécifiquement pour Twitter.

Ces derniers mois, Twitter s’est efforcé de rendre sa plate-forme encore plus attrayante pour les utilisateurs. Récemment, la société a relancé son programme de vérification et teste également son plan d’abonnement Twitter Blue dans quelques pays.

Découvrez le tweet d’Owji sur la possibilité de parler sur Spaces via l’application Web :

