Twitter travaille enfin sur un bouton “Je n’aime pas”, en quelque sorte

Twitter a annoncé qu’il avait commencé à tester la possibilité pour les utilisateurs de ne pas aimer les tweets avec un nouveau système de vote positif / négatif.

La société affirme que le nouveau système apparaîtra dans quelques styles différents et sera utilisé pour déterminer les types de réponses que les utilisateurs de Twitter aiment. La société indique également que les aversions ou les « votes négatifs » ne sont pas affichés publiquement et que le tweeter d’origine n’en sera pas informé mais pourra toujours les voir.

Certains d’entre vous sur iOS peuvent voir différentes options pour voter vers le haut ou vers le bas sur les réponses. Nous testons cela pour comprendre les types de réponses que vous trouvez pertinentes dans une conversation, afin que nous puissions travailler sur des moyens d’en afficher davantage. Vos votes négatifs ne sont pas publics, tandis que vos votes positifs seront affichés sous forme de likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 21 juillet 2021

Les “votes positifs”, en revanche, seront traités comme des likes, ce qui signifie que vous serez averti comme vous l’êtes normalement.

Twitter précise que le bouton de vote négatif n’est pas un bouton d’aversion et qu’il est strictement à des fins de recherche.

Dans cette expérience de recherche, l’icône de pouce vers le bas est un vote négatif qui nous permet de savoir que vous pensez que la réponse n’est pas pertinente pour la conversation.

Cela dit, il semble que les votes négatifs soient limités aux réponses aux tweets, et non au tweet original lui-même. De plus, les votes ne modifieront pas l’ordre des réponses, comme les plates-formes telles que Reddit fonctionnent avec une structure de vote similaire, bien que, compte tenu de la nature du test, il semble que cela pourrait être en cours.

Un bouton Je n’aime pas est une fonctionnalité demandée sur Twitter et d’autres plateformes depuis un certain temps. De nombreuses personnes espéraient en voir un sur le fil d’actualité de Facebook, mais la plate-forme a adopté une approche différente et a déployé plusieurs réactions différentes, ce que Twitter a également testé.

Après avoir récemment annoncé la fin de son expérience Fleets, Twitter a déclaré qu’il continuerait à tester des moyens d’amener plus de personnes à tweeter et à s’engager dans des conversations. Cela semble être l’un de ces tests et pourrait s’avérer populaire.

Malheureusement, le test n’est disponible que pour certains utilisateurs d’iOS, ce qui signifie que toute personne utilisant l’un des meilleurs téléphones Android passera à côté.

Maintenant, si seulement Twitter testait et libérait la possibilité de modifier un tweet.

