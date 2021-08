Twitter travaille sur des règles et une option de relecture pour sa plate-forme audio en direct « Spaces »

Twitter a travaillé dur pour améliorer Spaces, la plate-forme audio en direct du réseau social lancée plus tôt cette année après l’énorme succès de Clubhouse. Maintenant, la plate-forme Spaces est sur le point d’obtenir encore plus d’options, y compris la rediffusion et même des règles pour les participants à un chat en direct.

Ces nouvelles fonctionnalités sont encore en cours de développement et ont été découvertes dans le code de Twitter par le développeur et chercheur d’applications Nima Owji. Plus précisément, le code indique que Twitter ajoute quatre nouvelles options aux espaces qui devraient donner aux hôtes plus de contrôle sur la salle.

Selon les conclusions d’Owji, la société souhaite fournir des « règles » aux utilisateurs d’Espaces. Pour l’instant, les règles ne sont pas claires, mais cela inclura probablement une section permettant aux hôtes de définir ce qui peut et ne peut pas être dit sur ces espaces. Il y aura également une nouvelle option pour « bloquer » un espace, ce qui peut indiquer que Twitter permettra aux utilisateurs de restreindre une conversation en direct à un groupe spécifique de personnes.

Cependant, ce qui est encore plus intéressant, ce sont les codes d’une option de « rejeu » pour les espaces. Actuellement, la seule façon de rejoindre un Espace est lorsque la conversation est en direct. Une fois qu’un Spaces est terminé, les utilisateurs ne peuvent plus l’écouter. Maintenant, il semble que Twitter veuille changer cela, mais très probablement, la rediffusion deviendra une fonctionnalité optionnelle. Lorsqu’il est activé, les utilisateurs pourront également voir la durée et quelles personnes ont participé à ce chat.

Étant donné qu’il ne s’agit que des résultats du code de Twitter, on ne sait pas quand ces fonctionnalités seront déployées auprès du public. Plus tôt ce mois-ci, Twitter a introduit la possibilité d’ajouter un co-hôte à un espace, ainsi que d’inclure sa plate-forme audio en direct dans l’API officielle de Twitter pour les clients tiers.

#Twitter travaille sur de nouvelles fonctionnalités intéressantes concernant @TwitterSpaces ! 1. Vous pourrez définir des règles pour vos espaces.

2. Vous pourrez les verrouiller !

3. Twitter travaille sur le replay !

4. Vous pourrez voir la durée et les personnes dans un espace après ! pic.twitter.com/a7U9GAzw1Y – Nima Owji (@nima_owji) 20 août 2021

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :