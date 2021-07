Twitter travaille sur la mise en sourdine des DM, des comptes professionnels, etc.

Le chercheur Nima Owji et le leaker Alessandro Paluzzi ont découvert une poignée de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles Twitter travaille pour la plate-forme. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

En commençant par Paluzzi, il dit que la société travaille sur “Twitter pour les professionnels”, qui sera disponible dans l’onglet Paramètres. Les utilisateurs pourront sélectionner une catégorie pour afficher sur leur profil l’industrie dans laquelle ils travaillent.

Lorsque Twitter a relancé son programme de vérification, la société a déclaré qu’elle travaillait également à la refonte de la page de profil avec une nouvelle section “À propos”. Bien que la découverte de Paluzzi ne soit pas exactement cela, c’est un ajout à ce que Twitter pourrait mettre en œuvre.

“Choisissez la catégorie à afficher sur votre profil. Choisissez celui qui décrit le mieux votre compte. Cela sera affiché sur votre profil public.

Dans les catégories, il est possible de voir « Divertissement et loisirs », « Automobile », « Éducation », « Danse et boîte de nuit », et plus encore. Les utilisateurs pourront également basculer entre un compte professionnel (pour les marques, les magasins de détail, etc.) et un compte créateur (le mieux adapté pour les personnalités publiques, les artistes et les influenceurs).

D’un autre côté, le développeur Nima Owji, qui a récemment révélé d’autres nouvelles fonctionnalités de Twitter, a montré que la société travaillait sur un moyen de permettre à un utilisateur de désactiver les messages directs des personnes. Lorsque vous coupez le son d’un compte, les messages sont filtrés et envoyés au bas de la liste des demandes de messages.

Il a également pu confirmer que l’entreprise travaille sur une carte pour afficher la newsletter Revue sur le profil. Récemment, Revue a également tweeté qu’il permettrait aux utilisateurs de s’abonner à une newsletter dans la page de profil de l’utilisateur.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas quand toutes les fonctionnalités arriveront dans l’application iOS. La possibilité de modifier un tweet et de changer qui peut y répondre a été trouvée il y a quelques semaines par la chercheuse Jane Manchun Wong, et elle est maintenant déployée pour tous les utilisateurs.

