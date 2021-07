Twitter travaille sur une mise en page bord à bord pour les photos ; considère l’option de modification des tweets – .

Twitter a récemment investi dans de nombreux changements et de nouvelles fonctionnalités, et il y a plus à venir. Maintenant, la société travaille sur une nouvelle mise en page bord à bord pour afficher des photos et des vidéos sur la chronologie, tout comme le font d’autres réseaux sociaux comme Instagram. Dans le même temps, la société demande enfin aux utilisateurs ce qu’ils pensent d’une option permettant de modifier les tweets.

La nouvelle mise en page a été révélée par la chercheuse Jane Manchun Wong, bien connue pour montrer les fonctionnalités à venir de Twitter et d’autres applications. Comme l’a montré Wong, la nouvelle mise en page est similaire à celle d’applications comme Instagram, dans lesquelles les photos et les vidéos remplissent toute la zone horizontale de l’écran.

Plus tôt cette année, Twitter a publié une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de télécharger des médias de haute qualité avec une résolution allant jusqu’à 4K. La société a également fait quelques ajustements pour que les images soient désormais affichées dans la chronologie à leur taille réelle, il n’est donc pas surprenant que Twitter veuille encore améliorer l’expérience de visualisation de photos et de vidéos dans son application.

On ne sait pas quand cette nouvelle mise en page sera disponible pour les utilisateurs, mais il est intéressant de noter que même le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a répondu au tweet de Wong en disant que les photos bord à bord sont « bien meilleures ».

Une autre nouvelle fonctionnalité qui pourrait arriver sur Twitter est la possibilité de modifier les tweets. Il s’agit d’une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs, mais Twitter n’a jamais eu aucun intérêt à la mettre en œuvre – du moins jusqu’à présent. Le chef de produit Twitter Kayvon Beykpour a partagé aujourd’hui un sondage sur son profil personnel demandant ce que pensent les utilisateurs d’avoir la possibilité de modifier des tweets déjà publiés.

La fonctionnalité, cependant, pourrait être limitée aux abonnés de Twitter Blue, qui est un nouveau service d’abonnement qui débloque des fonctionnalités supplémentaires sur le réseau social. Beykpour suggère également que, si disponible, cette option ne serait disponible que « quelques minutes » après la publication d’un tweet.

si @TwitterBlue vous laissait éditer des tweets quelques minutes après leur publication, voudriez-vous vous abonner ? dites-moi pourquoi oui/non dans les réponses ! – Kayvon Beykpour (@kayvz) 16 juillet 2021

Alors que la société travaille sur de nouvelles fonctionnalités, Twitter a également annoncé plus tôt cette semaine que la fonctionnalité « Flottes » serait définitivement interrompue. Avec Fleets, vous pouvez publier des photos, des vidéos et d’autres contenus qui ne sont disponibles que pendant 24 heures, tout comme Instagram Stories. Cette fonctionnalité, cependant, ne semble pas avoir eu beaucoup de succès auprès des utilisateurs de Twitter.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :