Twitter travaille sur une nouvelle chronologie alternative exclusivement pour les « amis de confiance »

Twitter a déjà annoncé de nouvelles façons de diffuser du contenu à un groupe spécifique d’utilisateurs avec « Super Follow », mais ces options sont davantage axées sur les créateurs et les influenceurs qui souhaitent vendre un accès exclusif à leurs tweets et à leurs flottes. Twitter travaille maintenant sur une chronologie alternative pour les « amis de confiance », qui vous permettra de choisir les personnes qui peuvent y voir le contenu.

Il est assez courant de nos jours que les gens aient plusieurs comptes sur le même réseau social, un pour ajouter leurs collègues de travail ou d’université, et un autre pour leurs meilleurs amis ou leur famille. Avec cette nouvelle option Twitter, les utilisateurs pourront créer un groupe distinct pour publier des tweets que seules les personnes ajoutées pourront voir.

L’idée d’Amis de confiance peut être comparée aux amis proches d’Instagram qui, comme son nom l’indique, est dédié uniquement à ceux que vous souhaitez partager des moments privés de votre vie. Cependant, les amis proches d’Instagram ne concernent que les histoires, tandis que les amis de confiance de Twitter devraient fonctionner pour les publications régulières dans la chronologie.

Ceci, bien sûr, est assez différent de l’objectif initial de Twitter d’être un espace public, mais c’est certainement agréable d’avoir l’option pour ceux qui le souhaitent. Cependant, comme l’a noté TechCrunch, les amis de confiance de Twitter ne sont qu’une idée conceptuelle pour le moment. En d’autres termes, l’entreprise examine toujours si l’idée est suffisamment bonne pour être mise en œuvre.

La société dit qu’elle réfléchit à ces concepts et cherche maintenant à recueillir des commentaires pour informer ce qu’elle pourrait développer plus tard. […] Twitter dit que l’avantage de ce format privé, “amis seulement”, est qu’il pourrait sauver les gens des solutions de contournement qu’ils utilisent actuellement – comme jongler avec plusieurs comptes alternatifs ou basculer entre les tweets publics et protégés.