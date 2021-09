Twitter travaille sur une nouvelle fonctionnalité de tweets d’archives et davantage de mises à niveau de « vie privée sociale »

in

Après avoir annoncé hier Super Follows et davantage de fonctionnalités de confidentialité, un nouveau rapport affirme que Twitter travaille sur davantage de fonctions liées à la confidentialité, ainsi que sur la possibilité d’archiver les anciens tweets.

Selon Bloomberg, Twitter veut donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur liste d’abonnés et qui peut voir leurs publications et leurs goûts, ce que les dirigeants appellent « vie privée sociale ».

Parmi les fonctionnalités envisagées, citons la possibilité de modifier les listes d’abonnés et un outil pour archiver les anciens tweets afin qu’ils ne soient plus visibles pour les autres après un laps de temps spécifique désigné par l’utilisateur. Cacher les tweets passés pourrait être une fonctionnalité populaire auprès des personnes qui ne veulent pas que leurs publications existent en ligne pour toujours, offrant une solution plus simple que de supprimer manuellement des publications ou de parcourir des messages vieux de plusieurs années pour trouver ceux que vous souhaiteriez ne pas avoir envoyés.

Svetlana Pimkina, une chercheuse de l’entreprise, a déclaré que de nombreux utilisateurs de Twitter ne comprennent pas la base de la confidentialité, comme si leur compte est visible publiquement ou non. C’est pourquoi ces utilisateurs s’engagent moins sur la plateforme.

“Lorsque les besoins de confidentialité sociale ne sont pas satisfaits, les gens limitent leur expression”, a déclaré Pimkina. « Ils se retirent de la conversation. Twitter commencera à inviter les gens à vérifier si leurs comptes sont publics ou privés à partir de septembre.

Bloomberg donne également dans le rapport une liste de produits potentiels à venir sur le réseau social :

Tweets archivés : La société envisage la possibilité de masquer les publications après 30, 60 et 90 jours, ou de masquer les tweets après une année complète. Ce produit n’a pas de date de lancement et est encore en phase de concept.Supprimer des abonnés : Les utilisateurs pourront bientôt supprimer des abonnés. Actuellement, vous ne pouvez bloquer les utilisateurs que pour qu’ils cessent de vous suivre.Cacher les tweets que vous avez aimés : Plus personne ne voit ce que vous avez aimé. Les utilisateurs pourront bientôt définir qui peut voir quels tweets ils ont aimés, bien qu’il n’y ait pas de calendrier pour tester cette fonctionnalité ;Quitter les conversations : Les utilisateurs auront la possibilité de se retirer d’une conversation publique sur Twitter. Les tests débuteront avant la fin 2021.

Bien que toutes ces fonctionnalités soient plus que bienvenues, la possibilité d’archiver des tweets sera plus saine pour le réseau social à long terme. Au cours des dernières années, nous avons vu des gens se faire interpeller pour des choses qu’ils avaient publiées il y a plus de dix ans.

Non seulement cela, supprimer des abonnés et quitter des conversations est un moyen de se sentir plus en sécurité sur Twitter. Hier, la société a annoncé qu’elle testait une nouvelle fonctionnalité de mode de sécurité :

Le mode sécurisé est une fonctionnalité qui bloque temporairement les comptes pendant sept jours pour avoir utilisé un langage potentiellement dangereux – comme des insultes ou des remarques haineuses – ou pour envoyer des réponses ou des mentions répétitives et non sollicitées. Lorsque la fonctionnalité est activée dans vos paramètres, nos systèmes évaluent la probabilité d’un engagement négatif en tenant compte à la fois du contenu du Tweet et de la relation entre l’auteur du Tweet et celui qui répond. Notre technologie prend en compte les relations existantes, de sorte que les comptes que vous suivez ou avec lesquels vous interagissez fréquemment ne seront pas automatiquement bloqués.

Quelle est la fonctionnalité qui vous passionne le plus à essayer sur Twitter ?

