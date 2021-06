Twitter a mis en œuvre plusieurs nouvelles fonctionnalités ces derniers mois pour ses utilisateurs, et il semble y en avoir d’autres à venir. Le concepteur de la confidentialité de Twitter, Dominic Camozzi, a partagé sur son profil personnel quelques concepts d’une fonctionnalité qui vous permettra de vous « dissocier » des conversations.

En 2020, Twitter a commencé à déployer l’option de restreindre qui peut répondre à un tweet que vous envoyez, ce qui inclut des options pour permettre uniquement aux personnes que vous suivez d’y répondre ou à personne. Maintenant, la société explore la possibilité de laisser les utilisateurs quitter une conversation dans laquelle ils ont été mentionnés par d’autres personnes.

Comme mentionné par Camozzi et noté par Engadget, il ne s’agit que d’un “concept précoce”, mais la fonctionnalité pourrait finir par être implémentée pour tous les utilisateurs à l’avenir en fonction des commentaires. Chaque fois que votre compte est mentionné dans le tweet de quelqu’un d’autre, vous verrez un bouton « Ne vous mentionnez pas » pour supprimer la mention de votre nom d’utilisateur.

De cette façon, les gens ne pourraient plus voir votre profil dans ce tweet et vous ne recevriez plus aucune notification associée. La fonctionnalité conceptuelle imagine également une autre option pour empêcher quelqu’un de mentionner votre compte dans n’importe quel tweet.

Parfois, vous voulez parler, et parfois vous ne le faites tout simplement pas. Découvrez ces premiers concepts qui pourraient aider à contrôler l’attention indésirable sur Twitter. Les commentaires, en particulier à ce stade de début, sont invités (et souhaités) ! pic.twitter.com/6SpzqiwFlL – Dominic Camozzi (@_dcrc_) 14 juin 2021

Sélectionnez simplement « Ne vous mentionnez pas dans cette conversation » dans le menu Plus d’informations et le lien vers votre profil sera supprimé. Pour aller plus loin, si quelqu’un que vous ne suivez pas @ vous mentionne, vous recevrez une notification spéciale. Si vous ne vous mentionnez plus à partir de là, l’auteur du Tweet ne pourra plus vous mentionner.

On ne sait pas si cette fonctionnalité sera réellement disponible pour tout le monde ou même si Twitter l’intégrera éventuellement dans le plan d’abonnement Twitter Blue. Que penses-tu de cela? Souhaitez-vous avoir un bouton « non-mentionner » ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

