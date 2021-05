Twitter travaille sur une vue des réactions aux tweets de type Facebook

Twitter aurait travaillé sur une vue des réactions aux tweets de type Facebook. Maintenant, la chercheuse Jane Manchun Wong a pu nous donner un aperçu de ce que l’entreprise préparait.

Selon Wong, à côté du bouton «J’aime», Twitter travaille également sur les réactions «Cheer», «Hmm», «Sad» et «Haha». On ne sait toujours pas quand la plate-forme publiera cette fonctionnalité et comment elle sera implémentée.

L’une des préoccupations est d’utiliser ces réactions pour répandre la haine sur la plateforme car pour l’instant, il n’est possible que de retweeter et d’aimer un tweet.

Actuellement, seules les réactions « Hmm » et « Haha » ont un emoji approprié. “Cheer” et “Sad” ont le même emoji cardiaque générique du bouton “J’aime”.

Comme l’a rapporté Wong, cela fait au moins quelques semaines que Twitter a commencé à travailler sur cette fonctionnalité. À ce moment-là, elle n’a pas expliqué à quoi ressembleraient les réactions.

Au cours des derniers mois, Wong a annoncé des nouvelles sur Twitter concernant son programme de vérification, Tip Jar, l’abonnement payant « Blue », et plus encore.

La plate-forme introduit presque chaque semaine des fonctionnalités supplémentaires. La semaine dernière, par exemple, la société a dévoilé sa fonctionnalité Ticketed Spaces, qui permet aux créateurs de faire payer les gens pour participer à un Spaces.

Cette semaine, Twitter Spaces est également disponible sur les pages Web pour ordinateur et mobile. Avec cela, plus d’utilisateurs peuvent participer à cette fonctionnalité de type Clubhouse sans utiliser leur téléphone.

L’un des inconvénients de ces nombreuses nouvelles fonctionnalités est qu’après une semaine d’acceptation des demandes de vérification, la plate-forme l’a à nouveau fermée en raison de la demande accrue de badge bleu. La société devrait également lancer bientôt son service d’abonnement, car il est déjà répertorié sur l’App Store comme ayant un achat in-app de 2,99 $/mois.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :