Twitter va bientôt faciliter la recherche de DM pour les utilisateurs d’Android

Dans le but de rendre l’expérience des utilisateurs plus transparente, Twitter a décidé de permettre à ses utilisateurs d’Android de rechercher directement leurs messages directs (DM) dans les prochains jours. La fonctionnalité qui a été initialement introduite pour ses utilisateurs iOS il y a quelques années sera désormais également disponible pour les utilisateurs Android du site de micro-blogging. La fonctionnalité permettra aux utilisateurs de repérer rapidement une ancienne conversation directement sans faire défiler la liste complète des conversations. La société a également des plans en cours pour permettre aux utilisateurs de rechercher le chat en particulier en tapant le mot ou la phrase qu’ils ont pu utiliser dans une conversation particulière. Cependant, la fonctionnalité ne sera pas déployée immédiatement et pourrait prendre un certain temps avant d’être finalement lancée plus tard dans l’année.

En ce qui concerne l’option de recherche DM, la société avait déployé la fonctionnalité similaire pour les utilisateurs d’iPhone en 2019, ce qui permet aux utilisateurs iOS de rechercher rapidement le chat individuel ou de groupe auquel ils ont pu faire partie. L’annonce a été rendue publique par le support Twitter via un tweet officiel. Les médias sociaux faisant partie de nombreux utilisateurs depuis près d’une décennie, la recherche d’anciennes conversations et de chats devient une tâche colossale. La nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs à fouiller dans toutes leurs discussions précédentes et à identifier exactement la discussion qu’ils recherchent.

La société a déclaré qu’elle apportait également la fonction de barre de recherche aux utilisateurs d’Android, ce qui les aidera à rechercher leur plus ancienne des conversations. La société a également déclaré qu’en ce qui concerne l’option de la barre de recherche via le contenu du message, la société travaille actuellement sur la fonctionnalité et la déploiera également d’ici la fin de l’année.

Entre autres développements, la société a également récemment lancé une nouvelle famille de polices qu’elle espère lancer pour ses versions Web également dans les mois à venir. La nouvelle famille de polices a été nommée Chirp et comprend trois styles de police à savoir: Chirp Bold, Chirp Black et Chirp Regular Fonts.

